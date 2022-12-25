Какой продукт с Алтая добавили в самый большой в мире салат оливье

85 шеф-поваров приготовили салат весом 4 154 килограмма и установили мировой рекорд

25 декабря 2022, 20:31, Илья Звягинцев

Фото: pixabay.com

В Новосибирске приготовили рекордный салат оливье весом более четырёх тонн. Об этом рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Рекордный оливье приготовили в Новосибирске. Главное новогоднее блюдо страны резали и крошили 85 шеф-поваров. В результате — 4 154 кг салата — мировой рекорд зафиксирован сегодня в Новосибирске», — написал мэр Новосибирска в своём телеграм-канале.

Отмечается, что для приготовления салата использовали продукты, привезённые из разных регионов России. В частности, в рекордный оливье добавили картофель и морковь из Алтайского края.

Всего на приготовление салата затратили более 900 кг колбасы, 840 кг моркови, 1 510 кг картошки, 400 кг маринованных огурцов, 680 кг зелёного горошка, 8,5 тыс. яиц и 5 упаковок тыс. порционного майонеза.

Ранее amic.ru рассказал, на сколько главный новогодний салат подорожал в Алтайском крае за год.