Клиенты Сбера в Сибири купили более 17 тысяч квартир в новостройках в 2022 году

Одно- и двухкомнатные квартиры чаще всего покупали на Алтае в ипотеку в новостройках

27 января 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Клиенты Сбера в Сибири по итогам 2022 года оформили более 17 тысяч сделок по покупке квартир на первичном рынке. Количество приобретённых в ипотеку квартир в новостройках можно сопоставить со всем жилым фондом двух населённых пунктов в Алтайском крае – Заринск и ЗАТО Сибирский.

Как сообщили в пресс-службе банка, наибольшей популярностью у клиентов пользовались однокомнатные квартиры. Именно на этот сегмент приходится почти треть от общего количества квартир. На втором месте (23% от сделок) – "двушки".

Среди регионов Сибири по количеству проданных квартир лидирует Новосибирск. В новостройках этого региона прошло почти 5,5 тысячи сделок. Из них более полутора тысяч приходится на однокомнатные квартиры.

На Алтае оформлено свыше 2,2 тысячи ипотек на покупку квартир в новостройках. Причём более половины приобретённого жилья – одно- и двухкомнатные квартиры.

Эксперты отмечают, что в 2022 году было два больших всплеска активности покупателей жилой недвижимости: весной и зимой.

"В прошлом году спрос на жильё был неравномерным: сначала мы увидели резкий скачок в выдачах ипотек в марте, когда наши клиенты торопились оформить сделку до повышения ставок. Затем – в декабре, после официальных сообщений об изменении условий по программам господдержки. Сбербанк продолжает работать в том числе и по госпрограммам: наиболее популярными у наших клиентов остаются "Господдержка" и "Семейная ипотека", ставки по которым сегодня по-прежнему остаются привлекательными", – сообщил председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.