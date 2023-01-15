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Климатолог рассказала, какие прогнозы погоды являются самыми точными

Специалист также отметила, что у Алтайского края есть температурная особенность

15 января 2023, 14:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Климатолог Наталья Харламова рассказала о том, какой прогноз погоды является самым точным, а также о том, какие погодные особенности актуальны для Алтайского края. Её слова передают "Вести Алтай".

Как рассказала Харламова, главная особенность Алтайского края заключается в том, что зимой температура воздуха в регионе опускается в глубокий минус, а летом поднимается до больших плюсовых значений.

Она также отметила, что территория Алтайского края открыта для арктических ветров.

По словам Харламовой, перепады температуры не сулят ничего хорошего человеческому организму. Дело даже не в болезнях, а в том, что некоторые люди резко реагируют на смену погоды.

Самым точным прогнозом погоды, как отметила климатолог, является прогноз погоды на три дня.

 

Комментарии 4

  • То у нас экономическая особенность, то теперь климатическая!... А нельзя как то просто!? Как у всех? Обычно?...
    15 января, Гость   Ответить
  • Очень позновательная и своевременная статья. Начал заучивать её наизусть. Пешыте исчо
    15 января, Гость   Ответить
  • Климатолог рассказала, какие прогнозы погоды являются самыми точными-------- мы давно уже в курсе. самую точную погоду на завтра, вы узнаете послезавтра. климатолух, не благодарите.
    15 января, Гость   Ответить
  • Какой прогноз? Днем смотришь, "сейчас солнечно, без осадков", по факту, тучи и дождь моросит. О каком "ПРОГНОЗЕ" вы говорите?
    15 января, Гость   Ответить
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