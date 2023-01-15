Климатолог рассказала, какие прогнозы погоды являются самыми точными

Специалист также отметила, что у Алтайского края есть температурная особенность

15 января 2023, 14:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Климатолог Наталья Харламова рассказала о том, какой прогноз погоды является самым точным, а также о том, какие погодные особенности актуальны для Алтайского края. Её слова передают "Вести Алтай".

Как рассказала Харламова, главная особенность Алтайского края заключается в том, что зимой температура воздуха в регионе опускается в глубокий минус, а летом поднимается до больших плюсовых значений.

Она также отметила, что территория Алтайского края открыта для арктических ветров.

По словам Харламовой, перепады температуры не сулят ничего хорошего человеческому организму. Дело даже не в болезнях, а в том, что некоторые люди резко реагируют на смену погоды.

Самым точным прогнозом погоды, как отметила климатолог, является прогноз погоды на три дня.