В Алтайском крае открыли движение по трассе "Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан"

Водителей предупредили о том, что метеорологическая обстановка стабилизируется, но все еще остается сложной

15 января 2023, 11:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Движение по трассе А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан в Алтайском крае открыли. Об этом рассказали в региональном Минтрансе.

С пяти часов утра 15 января движение по трассе открыто для всех видов транспорта. При этом водителей предупредили о том, что несмотря на стабилизацию метеорологической обстановки, она все еще остается сложной.

"Дорожники просят по возможности воздержаться от поездок. Необходимо быть особенно внимательными на участках с работающей дорожной техникой, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями", - сказано в сообщении.

Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по федеральным трассам, сообщить о нештатной ситуации можно по телефонам центра управления производством ФКУ Упрдор «Алтай»: 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69 (круглосуточно).

Напомним, что участок трассы А-322 закрывали вечером 14 января из-за неблагоприятных погодных условий. Метель и плохая видимость сильно осложняли дорожную ситуацию.