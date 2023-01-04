Когда нужно выходить на работу после новогодних каникул в 2023 году?

Новогодние каникулы продлятся девять дней

04 января 2023, 11:00, Антон Дегтярев

Работа/ Фото: unsplash.com

Всего россияне в начале 2023 года отдыхают девять дней, четыре из которых выпадают на выходные. 31 декабря 2022 года — была суббота, так что в этот день трудились те, у кого шестидневная рабочая неделя, а также те, кто в этот день дежурил.

Когда выходим на работу?

На работу придётся выйти в понедельник, 9 января. Таким образом, каникулы продлятся одну полную неделю и два выходных дня, 31 и 1 января (они приходятся на субботу и воскресенье). На каникулы придутся и Новый год, и Рождество, которое празднуется 7 января.

А на старый Новый год как будем отдыхать?

Увы, старый Новый год каникулы, как обычно, не затронут. Правда, россияне всё равно смогут его отпраздновать, ведь 13 января в 2023 году приходится на пятницу и на следующий день не надо будет идти на работу.

Отметим, что всего в январе будет 17 рабочих и 14 выходных дней.

Впервые материал был опубликован 27 декабря 2022 года.