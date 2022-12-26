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Власти Барнаула рассказали, какую погоду ожидают перед Новым годом

В городе сильных морозов не прогнозируется

26 декабря 2022, 14:18, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк провёл еженедельное аппаратное совещание, посвящённое ситуации в городе перед Новым годом, сообщает мэрия.

«Сильных морозов не прогнозируется, осадки будут слабыми или умеренными», — рассказал об ожидаемой погоде на предпраздничной неделе начальник управления по делам ГОЧС Барнаула Владимир Драчёв.

Франк подчеркнул, что всем городским службам предстоит обеспечить охрану правопорядка в праздничные и выходные дни, выстроить работу по реагированию в случае происшествий, коммунальных аварий и других нештатных ситуаций.

По данным алтайского Гидрометцентра, в течение трёх суток — 27, 28 и 29 декабря — в крае ожидается -6...-13 градусов днём. Будет преимущественно без осадков или местами небольшой снег.

Комментарии 3

  • При чём тут власти? Погода- зона ответственности Господа Бога, или алтайские чинушки мнят себя богоравными? Или вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями им хочется примерить на себя славу предсказателей погоды?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, это автор статьи так решил, другого варианта заглавия не придумал)))
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Подумать только, дел не впроворот ,а они о погоде. Дары латать могут. Денег выпросить из федерального бюджета,у нас высчитывать, да как можно больше. Сидим затык трём и о погоде. Смешное положение...
    26 декабря, Гость   Ответить
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