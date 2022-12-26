Власти Барнаула рассказали, какую погоду ожидают перед Новым годом

В городе сильных морозов не прогнозируется

26 декабря 2022, 14:18, ИА Амител

Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк провёл еженедельное аппаратное совещание, посвящённое ситуации в городе перед Новым годом, сообщает мэрия.

«Сильных морозов не прогнозируется, осадки будут слабыми или умеренными», — рассказал об ожидаемой погоде на предпраздничной неделе начальник управления по делам ГОЧС Барнаула Владимир Драчёв.

Франк подчеркнул, что всем городским службам предстоит обеспечить охрану правопорядка в праздничные и выходные дни, выстроить работу по реагированию в случае происшествий, коммунальных аварий и других нештатных ситуаций.

По данным алтайского Гидрометцентра, в течение трёх суток — 27, 28 и 29 декабря — в крае ожидается -6...-13 градусов днём. Будет преимущественно без осадков или местами небольшой снег.