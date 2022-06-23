Коммунальщики показали, что осталось от моста у Нового рынка в Барнауле

В Барнауле продолжаются работы по реконструкции моста у Нового рынка. Телеграм-канал «Мост» показал, что осталось от путепровода на данный момент.

«Работы по реконструкции моста идут полным ходом: продолжается демонтаж опор и балок пролётного строения восьмипролётного путепровода. Идут работы и по строительству второго разворотного кольца», — сказано в сообщении.

Ранее замдиректора по капитальному строительству ДСУ № 4 Денис Попрядухин рассказывал о том, что уже готовятся металлические конструкции, которые станут материалом для строительства путепровода.

Ранее стало известно, когда проложат новые теплосети на месте ремонта моста на Новом рынке.