Коммунальщики показали, что осталось от моста у Нового рынка в Барнауле

Рабочие продолжают демонтаж путепровода и оборудование второго разворотного кольца

23 июня 2022, 13:31, Илья Звягинцев

В Барнауле продолжаются работы по реконструкции моста у Нового рынка. Телеграм-канал «Мост» показал, что осталось от путепровода на данный момент.

«Работы по реконструкции моста идут полным ходом: продолжается демонтаж опор и балок пролётного строения восьмипролётного путепровода. Идут работы и по строительству второго разворотного кольца», — сказано в сообщении.

Ранее замдиректора по капитальному строительству ДСУ № 4 Денис Попрядухин рассказывал о том, что уже готовятся металлические конструкции, которые станут материалом для строительства путепровода.

Ранее стало известно, когда проложат новые теплосети на месте ремонта моста на Новом рынке.

Стало известно, когда проложат новые теплосети на месте ремонта моста на Новом рынке

Стало известно, когда проложат новые теплосети на месте ремонта моста на Новом рынке

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