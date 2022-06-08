Стало известно, когда проложат новые теплосети на месте ремонта моста на Новом рынке
Текущую тепловую сеть рабочие уже демонтировали, а вскоре приступят к разбору оставшихся опор контактной сети
Руководитель ДСУ № 4 Николай Данилин принял участие в очередном выездном совещании не месте ремонтных работ у моста на Новом рынке. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Данилин рассказал о том, что сейчас рабочие завершают переустройство линий связи. Они уже демонтировали тепловую сеть, а вскоре приступят к разбору оставшихся опор контактной сети.
«После утверждения графика работ с РЖД начнётся демонтаж пролётных строений на оставшемся участке, но здесь работы будут вестись в период выделенных «окон», — рассказал подрядчик.
Он также добавил, что рабочим необходимо демонтировать опорные части теплосети, чтобы к осени проложить новую сеть и обеспечить подачу отопления.
Отмечается, что к осени эти работы уже будут завершены.