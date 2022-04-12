Коммунальщики устраняют последствия подтопления на Черницком кладбище

Коммунальные службы устраняют последствия подтопления на Черницком кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Как пояснил руководитель похоронной службы Андрей Никулин, на Черницком кладбище в квартале № 71, расположенном в низменной части, в результате обильного снеготаяния произошло подтопление земельного участка», — сказано в сообщении.

На месте работают два трактора, мотопомпа и водовоз. Проезд транспорта на затопленную территорию закрыт.

До 1 мая администрация обещает отремонтировать повреждённые захоронения.

Ранее в социальных сетях пользователи опубликовали кадры с Черницкого кладбища, на которых были видны затопленные могилы.