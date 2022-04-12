Могилы стоят в воде, а катафалк застревает в грязи. В Барнауле серьезно подтопило Черницкое кладбище

Жители Барнаула рассказали о том, что Черницкое кладбище пострадало от талых вод. Пост горожане опубликовали в сообществе «В курсе 22».

Автор сообщения показал могилы, которые утопают в огромной луже. Некоторые захоронения стали проваливаться, а кресты на них покосились.

«Катафалк застревает в такой грязи, людям пришлось заказывать грузовик и гроб перекладывать», — утверждает горожанин.

Напомним, что накануне в городской администрации прошло совещание по вопросам подготовки к церковным праздникам и Родительскому дню. В мэрии заверили, что городские кладбища уже начали приводить в порядок.

Бесплатный проезд для горожан в мэрии решили не организовывать.