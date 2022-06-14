Кому и на сколько поднимут пенсии с 1 августа в Алтайском крае

С 1 августа некоторых жителей Алтайского края ждёт повышение пенсий. Об этом рассказала зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Индексация затронет тех пенсионеров, которые работали в 2021 году. При этом период работы значения иметь не будет.

Бибикова отметила, что индексация ограничена тремя пенсионными баллами. По словам юриста Ирины Сиваковой, стоимость одного балла после июньской индексации составляет 118 рублей, а это значит, что максимальный размер прибавки составит 354 рубля, отмечает Fedpress.

Отмечается также, что индексация будет проводиться в автоматическом режиме.

Ранее сообщалось, что инвалиды, ветераны, пострадавшие от радиации, Герои Труда, Герои России и СССР могут получить дополнительную ежемесячную выплату (ЕДВ).