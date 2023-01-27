Кроссовки Reebok можно будет снова купить в России

Пока планируется открытие одного магазина в Москве

27 января 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Кроссовки американской компании Reebok снова появятся в розничной продаже в России, пишет ТАСС.

Компания Fashion House Group сообщила, что ориентировочно в феврале с турецким холдингом FLO откроет магазин спортивной обуви SneakerBox в московском аутлете "Шереметьево", где будут продавать продукцию Reebok и других брендов.

Планируется ли открытие аналогичных торговых точек в регионах, не уточняется.

Ранее российское подразделение сети спортивных товаров Reebok приостановило работу в России. Позже его приобрёл холдинг FLO Retailing.