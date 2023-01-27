НОВОСТИОбщество

Кроссовки Reebok можно будет снова купить в России

Пока планируется открытие одного магазина в Москве

27 января 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Кроссовки американской компании Reebok снова появятся в розничной продаже в России, пишет ТАСС.

Компания Fashion House Group сообщила, что ориентировочно в феврале с турецким холдингом FLO откроет магазин спортивной обуви SneakerBox в московском аутлете "Шереметьево", где будут продавать продукцию Reebok и других брендов.

Планируется ли открытие аналогичных торговых точек в регионах, не уточняется.

Ранее российское подразделение сети спортивных товаров Reebok приостановило работу в России. Позже его приобрёл холдинг FLO Retailing.

 

Комментарии 13

  • Да в чем проблемы вообще любую шмотку в мире купить, находясь в России? Интернет работает. Хоть алмазы Де Бирс покупай - были бы бабки. А уж кроссовок Рибок - как говна в сельском выгребном туалете.
    27 января, Гость   Ответить
  • Да в чем проблемы вообще любую шмотку в мире купить, находясь в России? ---- Это только в твоих фантазиях все так легко и просто, явно не чего не покупаешь.
    27 января, Гость   Ответить
  • Ценник вырастит как минимум в два раза и эти товары станут многим недоступны.
    27 января, Гость   Ответить
  • в фирменном магазине вы можете выбрать в живую, померить - подхоит ли вам вообе эта вещь или нет, Вернуть в течение 14 дней. Вы в интернете так можете? Может сначала нужно со всех сторон на вопрос посмотреть ? Да - вы в интернете себе мозг докупить не сможете это точно
    27 января, Гость   Ответить
  • прочитал: в московском туалете "Шереметьево",
    27 января, Гость   Ответить
  • Это только в твоих фантазиях все так легко и просто, явно не чего не покупаешь. ***** Да, я ничего не могу купить, дяденька. Да, я фантазирую. Просто у меня на Фарфетче, если вы, дяденька, вообще знаете что это такое, скидка сайта 32%. Это за объем ранее купленного) А так - удачи тебе! И побольше стеклотары и алюминиевых банок во вторсырье сдать)
    27 января, Гость   Ответить
  • . Вы в интернете так можете? Может сначала нужно со всех сторон на вопрос посмотреть **** Давайте я чуток вам поясню) Во-первых, вы защищены ФЗ о защите прав потребителей, и все сроки и основания возврата вещей на вас распространяются. Многие магазины возврат делают бесплатным - то есть сами обратную логистику оплачивают. И во-вторых) есть чудесные услуги, когда вам товар приезжает «с примеркой») это означает, что вы меряете, смотрите, оцениваете товар - и если вам не нравится, то вы тупо не платите за него, а просто отдаете обратно сотрудникам сервиса) Прикиньте))
    27 января, Гость   Ответить
  • Олег купил себе кроссовки * Евгений тоже заказал * А я иду такой в сандалях * На толстый шерстяной носок
    27 января, Гость   Ответить
  • Да, я фантазирую. Просто у меня на Фарфетче, если вы, дяденька, вообще знаете что это такое, скидка сайта 32%. --- "Фарфетч Из-за сложившейся ситуации мы временно не доставляем заказы в Россию." Брехун, ну расскажи в какую страну ты заказываешь товар? ))
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, "Рибок мэйд ин Турция" тебе не даст чудесной услуги примерки.
    27 января, Гость   Ответить
  • Помнится, раньше уже были кроссовки "Рибок" с заменненой одной буквой. Кто-нибудь помнит? Уверен, эта турецкая ерунда будет также похожа на оригинал Рибока как Вкусноточка на Мак.
    27 января, Гость   Ответить
  • так нет проблем купить любое ! ла редут и прочие запросто продают все бренды...в чем "новость" то?
    28 января, Гость   Ответить
  • Гость, в инете примерка и бесплатный возврат прямо дома. вы из какой сельской местности пишете диковинный персонаж?
    28 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров