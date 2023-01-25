Круг, Фрейд и Щигрев. Почему бийчане не выполнят просьбу мэра?

Обозреватель amic.ru Дмитрий Негреев рассуждает, получится ли у нового мэра Бийска переубедить народ

25 января 2023, 06:45, ИА Амител

Виктор Щигрев / Фото: кадр из видео "Бийское телевидение"

"Не сравнивай меня, прошу, ни с кем и равнодушие не прячь в улыбку", – поёт многократная обладательница премии "Шансон года" Ирина Круг.

С призывом не сравнивать себя с предшественником в связи с уборкой городских улиц от снега накануне выступил новый бийский мэр Виктор Щигрев.

"Не нужно сравнивать работу Александра Петровича Студеникина и работу администрации в период его руководства с той работой, которая выстраивается сегодня. Я искренне хочу, чтобы вы понимали: я очень благодарен Александру Петровичу, в том числе и за тот опыт, который я получил, работая в его команде. Но сегодня мы пробуем новые подходы, новые форматы работы. Этого требует время. Поэтому с Александром Петровичем мы совсем не конкуренты", – пояснил Щигрев.

Не напоминает ли вам это "я очень благодарен Александру Петровичу" Паниковского: "Вы знаете, Шура, я очень уважаю Бендера, но я вам должен сказать…"? Впрочем, я о другом.

Дискуссия о том, нужно ли сравнивать себя с другими, идёт с древности. Например, живший в I в. н.э. римский учитель красноречия, автор "Наставлений оратору" Марк Фабий Квинтилиан писал: "Кто ни с кем себя не сравнивает, тот, естественно, мнит о себе слишком много".

А вот знаменитый австрийский психиатр и психолог Зигмунд Фрейд считал, что "единственный человек, с которым вы должны сравнивать себя, это вы в прошлом. И единственный человек, лучше которого вы должны быть, это тот, кто вы есть сейчас".

По всей видимости, Виктору Щигреву ближе Ирина Круг и Фрейд, даже если он не слушал первую и не читал второго. Ну а люди привыкли сравнивать руководителей с их предшественниками – так жизнь устроена. И поэтому вряд ли выполнят просьбу мэра. Чтобы сохранить нервы, Виктору Андреевичу, конечно, лучше не обращать излишнего внимания на все эти сравнения. Но и совсем игнорировать их тоже не нужно, чтобы не пропустить чего-то важного. Ибо, как говорится, "глас народа – глас Божий".

Короче говоря, Виктору Щигреву предстоит нелёгкий, но, надеюсь, долгий путь между общественным мнением, с одной стороны, и его собственными представлениями о том, как должно, с другой. Впрочем, по тому же пути идут все – и коллеги-градоначальники, и старшие товарищи.