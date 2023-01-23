Новый мэр Бийска попросил не сравнивать его с предыдущим градоначальником

По словам Виктора Щигрева, он и Александр Студеникин – не конкуренты

23 января 2023, 09:40, ИА Амител

Фото: t.me/shchigrev_bsk

Мэр Бийска Виктор Щигрев в понедельник опубликовал в телеграм-канале трёхминутное видеообращение, в котором попросил не искать виноватого в состоянии улиц и призвал не сравнивать его со своим предшественником Александром Студеникиным.

Новый глава наукограда отметил, что старается читать все комментарии бийчан и осознаёт, что их "не отпускает тема состояния дорог в городе", что, на его взгляд, "отчасти совершенно обоснованно".

"Но не нужно искать крайнего и виноватых в состоянии улиц. Поверьте, и сотрудники дорожных служб, и я со своей стороны, и подключившиеся к решению проблем предприятия делаем всё возможное. Даже погода делает всё возможное. Но, правда, дала нам два дня поработать – поустранять последствия снегопада", – сообщил Щигрев.

Он также попросил жителей не сравнивать его работу с деятельностью прежнего мэра Александра Студеникина и работу администрации в период его руководства с той, которая выстраивается сегодня. "Сегодня мы пробуем новые подходы, новые форматы работы. Этого требует время. Поэтому с Александром Петровичем мы совсем не конкуренты", – добавил он.

Виктор Щигрев стал мэром Бийска в декабре 2022 года. На выборах его поддержали 29 депутатов из 30.