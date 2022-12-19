Кто стал чемпионом мира 2022 года и какими скандалами запомнился турнир
Финал ЧМ-2022 состоялся 18 декабря
19 декабря 2022, 06:43, Антон Дегтярев
Чемпионат мира 2022 года, который проходил с 20 ноября по 18 декабря в Катаре, подошёл к концу. Состоялся финал и матч за третье место, определён победитель и призёры мундиаля. Чем закончились последние игры, кто завоевал кубок и чем запомнился чемпионат — в материале amic.ru.
Как прошёл финал?
На стадионе «Лусаил» в финале 18 декабря сыграли Аргентина и Франция. В основное время команды сыграли со счётом 2:2, у Аргентины голы забили Лионель Месси и Анхель Ди Мария, а у Франции оба мяча на счету Килиана Мбаппе.
В овертайме Аргентина и Франция ещё по разу поразили ворота друг друга, голами отметились Лионель Месси и Килиан Мбаппе. По итогам основного времени и овертаймов счёт был ничейный — 3:3. Поэтому исход встречи решила серия пенальти. В ней сильнее были аргентинцы со счётом 4:2.
Для Аргентины это уже третий кубок мира в истории. В последний раз эта сборная побеждала на чемпионате мира в далёком 1986 году. В финале турнира в крайний раз Аргентина играла в 2014 году и тогда уступила Германии со счётом 1:0.
Отметим, что победителем прошлого ЧМ, который проходил в 2018 году в России, была сборная Франции. В 2022 году команде не удалось защитить титул. До этого два раза подряд чемпионами мира становились только два коллектива — это сборная Италии (в 1934 и 1938 годах) и сборная Бразилии (в 1958 и 1962 годах). Их успех в XXI веке пока остаётся неповторимым.
Как закончился матч за третье место?
В матче за третье место 17 декабря в Дохе сыграли Хорватия и Марокко. Победила Хорватия со счётом 2:1. У хорватов голы забили Йошко Гвардиол и Мислав Оршич. У марокканцев отличился Ашраф Дари.
Следовательно, Хорватия получила бронзовые медали, а Марокко будет довольствоваться статусом полуфиналиста.
Кто получил медали?
Золотые медали достались сборной Аргентины, серебряные — сборной Франции, а бронзовые — Хорватии.
Кто стал лучшим бомбардиром, вратарём и распасовщиком?
Больше всего голов в турнире забил француз Килиан Мбаппе, на его счету восемь мячей. Именно Мбаппе как лучшему бомбардиру досталась «Золотая бутса» турнира. Ближайшим преследователем француза стал именитый аргентинец Лионель Месси с семью голами на чемпионате мира. Именно Месси получил «Золотой мяч» чемпионата мира как лучший игрок первенства планеты.
Лучшим вратарём турнира признали аргентинца Эмилиано Мартинеса, а лучшим молодым игроком — Энцо Фернандеса, тоже из сборной Аргентины.
Одного лучшего распасовщика на ЧМ-2022 года выявить так и не удалось. По три голевых передачи было у англичанина Гарри Кейна, аргентинца Лионеля Месси, португальца Бруно Фернандеша, француза Антуана Гризмана и хорвата Ивана Перишича.
Кубок мира по футболу / Фото: unsplash.com
В-четвёртых, возмущения болельщиков вызвал запрет на продажу пива на стадионах. Продавать пиво катарские власти позволили только в фан-зонах. Обычно на чемпионатах мира алкоголь продавали на стадионе, но за два дня до начала турнира власти Катара решили этого не делать.
Серьёзным скандалом стала коррупция. Ещё в 2015 году прокуратура Швейцарии открыла уголовное дело по подозрению ФИФА в коррупции. Тогда арестовали лиц из внешнего руководства ФИФА. Некоторые из них признали свою вину. В 2019 году арестовали и бывшего президента УЕФА Мишеля Платини. А уже во время ЧМ-2022 федеральная полиция Бельгии в рамках расследования уголовного дела о коррупции и отмывании денег, связанного с заявкой Катара на турнир, арестовала вице-председателя Европейского парламента Еву Кайли и ещё двух высокопоставленных лиц.
Мир поразили и новости о смерти рабочих, которые строили стадионы и отели к ЧМ-2022. По информации газеты The Guardian, за время подготовки чемпионата скончалось более 6,5 тысячи мигрантов. До этого правозащитные организации обращали внимание на нарушение прав рабочих на стройках.
Непосредственно на футбольном поле самым скандальным событием стала массовая драка в четвертьфинальной игре Голландии и Аргентины. Игрок Аргентины даже ударил мячом в скамейку Нидерландов. Судья показал жёлтые карточки за драку Паредесу, ван Дейку, Месси и Бергëйсу.
А сборная России участвовала?
Нет. Российская команда играла в отборе чемпионата мира, попала в стыковые матчи за выход на мундиаль, где должна была сыграть с Польшей. Однако из-за спецоперации на Украине польская сборная сначала отказалась выходить на матч с российской командой, а потом ФИФА и вовсе сняла сборную России с турнира.
Когда и где пройдёт следующий чемпионат мира?
Следующий чемпионат мира состоится летом 2026 года и пройдёт сразу в трёх странах — в США, Канаде и Мексике. Впервые в нём будут участвовать не 32, а 48 сборных. Матчи пройдут в 16 городах.
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