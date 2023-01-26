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Кузбасс собирается подвигать границу с Алтаем

Чтобы разрешить многочисленные споры между правообладателями

26 января 2023, 11:17, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В течение 2023 года Кузбасс должен уточнить сведения о местоположении границ с Республикой Алтай, пишет "КП-Кемерово".

Как пояснила руководитель регионального управления Росреестра Ольга Тюрина, это поможет разрешить многочисленные споры между правообладателями, связанные с наличием неустановленных границ, и позволит оперативно вовлекать в гражданский оборот бесхозяйные и неиспользуемые объекты.

"Качество и полнота данных Единого государственного реестра недвижимости существенным образом влияет на экономическую и социальную повестку региона, обеспечивает защиту прав собственников при реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов", – подчеркнула она.

Работа проводится в рамках общероссийского пилотного проекта, предполагающего создание единой цифровой платформы в сфере недвижимости и строительства. В результате на одном ресурсе объединятся все сведения о земле, недвижимости, лесных, водных и других объектах, которые сейчас хранятся в разных государственных информационных системах.

Ранее сообщили, что Росреестр установил точную границу между Алтайским краем и Новосибирской областью.

 

Комментарии 13

  • бла бла бла пустозвонство
    26 января, Гость   Ответить
  • Но у Кузбасса нет границы с Республикой Алтай. Что за бред пишут?
    26 января, Гость   Ответить
  • Гость, а куда ж она делать? Юг Кузбасса как раз граничит с Республикой Алтай
    26 января, Гость   Ответить
  • Гость, По бойся Бога! Как нет!? А трасса из Новокузнецка на Рубцовск?
    26 января, Гость   Ответить
  • Ну вот опять новую феню выдумали как деньги безнаказанно творить Территория ничья Финансы как в прорву и спросить не с кого И так крали не стеснялись А сейчас?
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, карту открой. Бийская грива разделяет Горную Шорию с Алтаем. Двоечник
    27 января, Гость   Ответить
  • Может создать губернии повсей России, и хана стране.
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, если ехать из Таштагола в деревню Мрассу, то частично даже проезжаешь по территории республики Алтай.
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, на Рубцовск дорога пересекает границу с Алтайским краем, а не с республикой Алтай.
    27 января, Гость   Ответить
  • Таштагол граничит с Турачакским районом республики Алтай
    27 января, Гость   Ответить
  • Гость, всегда был Турочак, а у вас вдруг стал Турачак. Это примерно то же самое как Чулышман назвать Челушманом
    27 января, Гость   Ответить
  • Нашли время, делить.... Что делить? Очнитесь. И пусть Турочак, так и остаётся Турочак- это название мне знакомо с 1963 года Чулышман и есть ЧУЛЫШМАН. И так все растребушили ... ОСТАВЬТЕ ВСЕ, КАК ЕСТЬ.
    27 января, Гость   Ответить
  • Ну кто то мутит воду, 100 лет границы ети уже, нет нисидится почуяли мерзавцы, что можно бобла сорвать себе в карман
    27 января, Гость   Ответить
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