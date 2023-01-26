Кузбасс собирается подвигать границу с Алтаем

Чтобы разрешить многочисленные споры между правообладателями

26 января 2023, 11:17, ИА Амител

Фото: amic.ru

В течение 2023 года Кузбасс должен уточнить сведения о местоположении границ с Республикой Алтай, пишет "КП-Кемерово".

Как пояснила руководитель регионального управления Росреестра Ольга Тюрина, это поможет разрешить многочисленные споры между правообладателями, связанные с наличием неустановленных границ, и позволит оперативно вовлекать в гражданский оборот бесхозяйные и неиспользуемые объекты.

"Качество и полнота данных Единого государственного реестра недвижимости существенным образом влияет на экономическую и социальную повестку региона, обеспечивает защиту прав собственников при реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов", – подчеркнула она.

Работа проводится в рамках общероссийского пилотного проекта, предполагающего создание единой цифровой платформы в сфере недвижимости и строительства. В результате на одном ресурсе объединятся все сведения о земле, недвижимости, лесных, водных и других объектах, которые сейчас хранятся в разных государственных информационных системах.

Ранее сообщили, что Росреестр установил точную границу между Алтайским краем и Новосибирской областью.