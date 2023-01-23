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Росреестр установил точную границу между Алтайским краем и Новосибирской областью

Протяжённость южной границы Новосибирской области составила 954 км

23 января 2023, 06:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Границу между Новосибирской областью и Алтайским краем внесли в Единый государственный реестр недвижимости. Об этом сообщает VN.

Росреестр, совместно с властями двух регионов, провели работу по установлению границы. Со стороны Новосибирской области она проходит по границам Чистоозёрного, Карасукского, Краснозёрского, Кочковского, Ордынского, Сузунского, Черепановского, Маслянинского муниципальных районов.

Пограничными в Алтайском крае являются Бурлинский, Хабарский, Панкрушихинский, Крутихинский, Каменский, Шелаболихинский, Тальменский и Залесовский муниципальные районы.

Протяжённость южной границы Новосибирской области составила 954 км.

 

Комментарии 5

  • Столбы ставить будут ?
    23 января, Гость   Ответить
  • Збигнев Бжезинский: "России, устроенной по принципу свободной конфедерации, в которую вошли бы Европейская часть, Сибирская республика и Дальневосточная республика, было бы легче развивать более тесные экономические связи с Европой, с новыми государствами Центральной Азии и с Востоком, что тем самым ускорило бы развитие самой России".
    23 января, Гость   Ответить
  • „Новый Мировой Порядок будет строиться против России, на руинах России и за счет России.“ — Збигнев Казимеж Бжезинский
    23 января, Гость   Ответить
  • Евразийское региональное отделение Всемирной организации «Объединенные Города и Местные Власти»
    23 января, Гость   Ответить
  • Гость, Збигнев? помечтай, дурачок польский.
    13 часов назад, Гость   Ответить
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