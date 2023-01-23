Росреестр установил точную границу между Алтайским краем и Новосибирской областью

Протяжённость южной границы Новосибирской области составила 954 км

23 января 2023, 06:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Границу между Новосибирской областью и Алтайским краем внесли в Единый государственный реестр недвижимости. Об этом сообщает VN.

Росреестр, совместно с властями двух регионов, провели работу по установлению границы. Со стороны Новосибирской области она проходит по границам Чистоозёрного, Карасукского, Краснозёрского, Кочковского, Ордынского, Сузунского, Черепановского, Маслянинского муниципальных районов.

Пограничными в Алтайском крае являются Бурлинский, Хабарский, Панкрушихинский, Крутихинский, Каменский, Шелаболихинский, Тальменский и Залесовский муниципальные районы.

Протяжённость южной границы Новосибирской области составила 954 км.