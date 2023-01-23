Латвия из солидарности с Эстонией понизит уровень дипотношений с Россией

Меры начнут действовать в годовщину спецоперации на Украине

23 января 2023, 19:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что уровень дипломатических отношений с Россией будет понижен с 24 февраля. Как сообщает "Ъ", власти Латвии пошли на такой шаг в знак солидарности с Эстонией.

"Из-за продолжающейся жестокой агрессии России против Украины и в знак солидарности с Эстонией Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, требуя от России действовать соответствующим образом", – написал Ринкевич.

Напомним, что в понедельник, 23 января, МИД РФ сообщил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией до уровня временного поверенного в делах. Эстонскому послу Маргусу Лайдре предписано покинуть территорию страны до 7 февраля, ему заявлен решительный протест. Как подчёркивали в ведомстве, такой шаг связан с требованием Таллина по радикальному сокращению численного состава российского посольства с 1 февраля.

После этого в МИД Эстонии заявили, что российскому послу в Таллине Владимиру Липаеву необходимо покинуть страну одновременно с отъездом Маргуса из Москвы. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчёркивал, что отношения сторон базируются на "принципе паритета", от которого Эстония "не отступит".