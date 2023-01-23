Россия понизила уровень дипломатических отношений с Эстонией

Посол Таллина должен покинуть страну до 7 февраля

23 января 2023, 17:05, ИА Амител

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Россия понижает дипломатический уровень с Эстонией до временного поверенного в делах. Как сообщает ТАСС, в МИД РФ заявили, что вся ответственность за такое развитие двусторонних отношений лежит на Эстонии.

"Руководство Эстонии последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией. Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики", – заявили в ведомстве.

Недавно Эстония предприняла очередной недружественный шаг по радикальному сокращению состава российского посольства в Таллине – до восьми дипломатов. В министерстве заявили, что это "подтверждает линию на развал отношений между странами". В качестве ответной меры Россия снижает уровень диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах.

Посла Эстонии Маргуса Лайдре вызвали в министерство, ему выражен решительный протест в связи с действиями эстонских властей, а также предписано покинуть Россию до 7 февраля. В МИД РФ добавили, что ведомство будет и далее реагировать на враждебные шаги Таллина.