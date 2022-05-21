Лавочки и урны устанавливают для пешеходов от ТРЦ «Пионер» до Дома быта в Барнауле

Фото: Telegram-канал «Мост»

В Барнауле в новой пешеходной зоне от ТЦ «Пионер» до Дома Быта, обустроенной на время ремонта путепровода, устанавливают лавочки и урны, сообщает Telegram-канал «Мост».

В целом обустройство пешеходного перехода в этом месте уже завершается. Здесь уже поставили новый асфальт, также маршрут оборудовали лестницей с пандусами, которую сегодня покрасили в серый цвет.

Фото: Telegram-канал «Мост»

Напомним, сегодня, 21 мая, в Барнауле на масштабную реконструкцию закрыли мост на Новом рынке, который продлится до конца 2023 года.