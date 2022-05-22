Лебеди с моста у Нового рынка «улетели» пережидать ремонт на базу к подрядчику

Стало известно, где лебеди с моста у Нового рынка будут дожидаться окончания ремонтных работ. Подробности раскрыл телеграм-канал «Мост».

«В связи с началом работ по переустройству сетей теплового снабжения возникла необходимость демонтажа лебедей, находящихся на одной из веток тепловой сети. Сегодня, в районе обеда, сотрудники Барнаульского ДСУ №4 в полной целостности и сохранности демонтировали все конструкции», — сказано в сообщении.

Отмечается, что конструкции увезли на хранение на базу подрядчика.

Ранее депутат барнаульской Гордумы Марина Понкрашева рассказала о том, что судьба лебедей будет решаться в ближайшее время.