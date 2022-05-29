Лось выскочил на дорогу перед машиной в Барнауле
Водителю удалось избежать столкновения с крупным животным
29 мая 2022, 13:25, Илья Звягинцев
Лося заметили на оживлённом участке дороги в Барнауле. Об этом очевидцы рассказали в сообществе «В курсе 22».
Инцидент произошёл на шоссе Ленточный бор неподалёку от Трассы здоровья. Водитель двигался по дороге и в какой-то момент перед ним выскочил большой лось. Животное перебежало через дорогу и скрылось в другой части леса. Автолюбителю удалось избежать столкновения.
Ранее сообщалось, что барнаулец наткнулся на стадо лосей на трассе Барнаул — Новосибирск. Водитель едва не сбил их.
Животные появились перед машиной в последний момент, но автомобилист смог остановиться.
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