Барнаулец едва не сбил стадо лосей на трассе
Животные неожиданно появились перед автомобилем, но водитель успел среагировать
27 мая 2022, 14:24, Илья Звягинцев
Барнаулец наткнулся на стадо лосей на трассе Барнаул — Новосибирск. Водитель едва не сбил животных.
Запись с видеорегистратора автомобилист опубликовал в сообществе «Инцидент Барнаул». Стадо животных неожиданно появилось в свете фар, но водитель успел среагировать.
Животные, завидев машину, бросились на обочину. В результате неожиданной встречи никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что 63-летний пешеход попал под колёса автомобиля в Барнауле в районе пересечения Павловского тракта и проспекта Строителей.
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