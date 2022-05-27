Барнаулец едва не сбил стадо лосей на трассе

Барнаулец наткнулся на стадо лосей на трассе Барнаул — Новосибирск. Водитель едва не сбил животных.

Запись с видеорегистратора автомобилист опубликовал в сообществе «Инцидент Барнаул». Стадо животных неожиданно появилось в свете фар, но водитель успел среагировать.

Животные, завидев машину, бросились на обочину. В результате неожиданной встречи никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что 63-летний пешеход попал под колёса автомобиля в Барнауле в районе пересечения Павловского тракта и проспекта Строителей.