Магазин H&M закроется в барнаульском ТРЦ «Арена» 22 сентября
Все вещи распродают со скидкой 50%
18 сентября 2022, 19:30, Никита Черников
H&M в барнаульском ТРЦ Galaxy закроют в четверг, 22 сентября. Соответствующее объявление появилось в магазине, передаёт фотокорреспондент amic.ru.
Как и в случае с отделом шведского бренда в торговом центре Galaxy, который прекратит работу с 26-го числа, здесь также распродают остатки с 50-процентной скидкой.
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В ТРЦ «Пионер» изданию «Толк» в конце августа также сообщали, что там H&M закроется 24 сентября.
H&M приостановила продажи в России в начале марта 2022 года, а в июле объявила о полном уходе из страны. В августе шведская компания временно открыла отделы, чтобы провести финальную распродажу товаров.
Комментарии
Новости партнеров