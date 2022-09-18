Магазин H&M закроется в барнаульском ТРЦ «Арена» 22 сентября

H&M в барнаульском ТРЦ Galaxy закроют в четверг, 22 сентября. Соответствующее объявление появилось в магазине, передаёт фотокорреспондент amic.ru.

Как и в случае с отделом шведского бренда в торговом центре Galaxy, который прекратит работу с 26-го числа, здесь также распродают остатки с 50-процентной скидкой.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В ТРЦ «Пионер» изданию «Толк» в конце августа также сообщали, что там H&M закроется 24 сентября.

H&M приостановила продажи в России в начале марта 2022 года, а в июле объявила о полном уходе из страны. В августе шведская компания временно открыла отделы, чтобы провести финальную распродажу товаров.