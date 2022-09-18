Магазин H&M закроется в барнаульском ТРЦ Galaxy 26 сентября

Магазин одежды H&M закроется в барнаульском ТРЦ Galaxy уже в понедельник, 26 сентября, следует из соответствующего объявления в отделе.

Все вещи сейчас распродают с 50-процентной скидкой. При этом товара в наличии осталось совсем немного, некоторые витрины уже пустые и проход к ним закрыли специальными ограждениями.

Фото очевидца / amic.ru

Напомним, шведская компания H&M объявила об уходе с российского рынка в июле текущего года, а в августе временно открыла отделы по стране для финальной распродажи товаров.