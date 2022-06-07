Магазины H&M в России не откроются до осени

Магазины одежды H&M в России не откроются до осени. Об этом сообщает Mash.

По информации источников, за июнь сотрудники ещё получат полную зарплату, однако их уже предупредили о том, что возможны сокращения.

Отмечается также, что шведская компания не хочет продавать бизнес в России. Вещи, которые лежат в крупных магазинах, остаются на своих местах. Товары из мелких магазинов отправляют для продажи в другие страны.

Также, по информации источников, сотрудники магазинов постоянно проходят обучение, а иногда заходят в магазины, чтобы поработать в залах.

Ранее сообщалось, что американский техногигант Hewlett-Packard Enterprise (HP) полностью уйдёт из России и Белоруссии.