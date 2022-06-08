Магазины компании Inditex могут открыться в России уже летом

Магазины компании Inditex, которая владеет брендами Zara, Massimo Dutti и рядом других, летом планирует вернуться на российский рынок. Об этом рассказали в департаменте торговой недвижимости Knight Frank Russia.

Как сообщают «Известия», точной даты открытия магазинов пока нет, ранее в компании заявили, что открывать магазины будут постепенно.

Предполагается, что часть из них может начать работать уже в июне.

Ранее сообщалось, что магазины одежды H&M в России не откроются до осени. По информации источников, за июнь сотрудники ещё получат полную зарплату, однако их уже предупредили о том, что возможны сокращения.