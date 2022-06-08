Магазины компании Inditex могут открыться в России уже летом
Точной даты открытия пока нет, но предполагается, что летом они возобновят работу
8 июня 2022, 17:45, Илья Звягинцев
Магазины компании Inditex, которая владеет брендами Zara, Massimo Dutti и рядом других, летом планирует вернуться на российский рынок. Об этом рассказали в департаменте торговой недвижимости Knight Frank Russia.
Как сообщают «Известия», точной даты открытия магазинов пока нет, ранее в компании заявили, что открывать магазины будут постепенно.
Предполагается, что часть из них может начать работать уже в июне.
Ранее сообщалось, что магазины одежды H&M в России не откроются до осени. По информации источников, за июнь сотрудники ещё получат полную зарплату, однако их уже предупредили о том, что возможны сокращения.
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