Малый и средний бизнес просит у государства отсрочку от мобилизации

Представители малого и среднего бизнеса в России просят предоставить им отсрочку от призыва. Письмо с соответствующей просьбой на имя министра экономического развития Максима Решетникова направил лидер движения «Опоры России» Александр Калинин.

«В период мобилизации бизнес, том числе малый и средний, должен продолжать работать, закрывать потребности государства и граждан в товарах, работах, услугах, создавать рабочие места, платить налоги», — цитируют текст письма «Известия».

Бизнес-сообщество предлагает ввести квоты по призыву с одного предприятия, а также рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставлять время для передачи дел в случае призыва руководителя.

Также представители бизнеса предложили освободить бизнес от платежей, которые не зависят от выручки, а привязаны только к статусу индивидуального предпринимателя.

Ранее Минцифры опубликовало список специальностей, которые могут рассчитывать на отсрочку от частичной мобилизации. В перечень вошли не только IT-специальности.

О том, кому положена отсрочка и как её получить, — в материале amic.ru.