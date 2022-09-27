Не только айтишники. Каким специалистам положена отсрочка от частичной мобилизации?

26 сентября Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опубликовало список специальностей, обладатели которых могут рассчитывать на отсрочку от частичной мобилизации. Ведомство выбрало специальности, исходя из обращений профильных ассоциаций и компаний-гигантов. Вопреки расхожим ожиданиям, в перечень попали далеко не только IT-категории: направлений очень много. Скоро обещают разработать удобную форму, чтобы сделать отсрочку.

О том, каким специальностям рекомендована отсрочка от частичной мобилизации, как её получить и что для этого нужно — в материале amic.ru.

Каким специальностям рекомендована отсрочка от частичной мобилизации?

Направлений очень много: всего 195. Например, в список попали журналистика, звукорежиссура, торговое дело, дизайн, лингвистика, психология, металлургия, авиастроение и многое другое.

Полный список можно посмотреть здесь:

Фото: Минцифры РФ

Обязательно ли иметь образование по этому направлению? Или достаточно просто работать?

Просто работать недостаточно — обязательно нужно высшее образование. В Минцифры уже неоднократно это подчёркивали.

Важно: обратите внимание на цифровые коды рядом со специальностями. Такое же обозначение должно быть в вашем дипломе о высшем образовании, чтобы рассчитывать на отсрочку от частичной мобилизации.

Почему специальностей так много?

В Минцифры пояснили, что учли пожелания и замечания многих системообразующих компаний и профильных ассоциаций. Чтобы критически важная для страны организация могла нормально работать, требуется целый спектр сотрудников, а не только айтишники.

«Цифровые сервисы проникают во все значимые сферы жизни и отрасли экономики, поэтому зачастую разработка для них IT-решений невозможна без привлечения отраслевых специалистов. Это особенно актуально с учётом поставленной президентом задачи обеспечить цифровую зрелость ключевых отраслей экономики и социальной сферы на основе отечественных разработок. Хотим напомнить, что успешное развитие высокотехнологичных компаний невозможно и без квалифицированных управленческих кадров», — отметили в министерстве.

Если я учился на одну из этих специальностей, мне положена отсрочка?

Нет, одного только диплома недостаточно. Компания, в которой вы работаете, должна быть системообразующей для региона или всей страны в области IT, связи или информации. Необходимо также, чтобы должность, на которой вы работаете, выполняла «критически важные функции», уточнили в Минцифры.

Какие документы нужны, чтобы получить отсрочку от частичной мобилизации?

Помимо вашего заявления, трудового договора и диплома о высшем образовании, понадобится ещё и заполненная форма с работы. Этот документ должен подтвердить, что вы работаете в системообразующей организации и выполняете критически важные функции.

Важно: документ с работы заполняете не вы сами, а кадровый отдел вашей организации. При этом он обязательно должен быть подписан генеральным директором. Найти форму для заполнения можно в официальном Telegram-канале Минцифры.

А здесь можно ознакомиться с подробной инструкцией, как правильно заполнить все документы.

Как оформить отсрочку от частичной мобилизации?

Через «Госуслуги». Форма для подачи заявления об отсрочке от частичной мобилизации должна появиться там уже 27 сентября, заверили в Минцифры РФ. Поскольку ситуация требует быстрых решений, ведомство запускает сервис в кратчайшие сроки, без каких-либо тестирований.

Нужно заполнить форму, приложить все необходимые справки и документы, а затем подать заявление на отсрочку.