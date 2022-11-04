Мединский поздравил барнаульцев с открытием стелы «Город трудовой доблести»
Чиновник указал на «нравственное величие нашего народа» и пожелал жителям города и региона всего самого наилучшего
4 ноября 2022, 15:15, Никита Черников
Помощник президента Владимир Мединский поздравил жителей Барнаула с открытием стелы «Город трудовой доблести». Его слова приводит пресс-служба мэрии.
«С первых дней Великой Отечественной войны жители Барнаула и Алтайского края жили и трудились под девизом „Всё для фронта! Всё для Победы!“. В единстве фронта и тыла проявилось нравственное величие нашего народа, способность его лучших сыновей и дочерей к самопожертвованию, верность долгу и высочайшее чувство ответственности перед Родиной. Почётное место на страницах героической летописи Великой Победы принадлежит труженикам Барнаула — и всего Алтайского края. Их любовь к России и твёрдая уверенность, что никакой враг не сможет нас сломить, всегда будут служить примером для многих поколений граждан России», — сказал политик, пожелав напоследок всего самого наилучшего.
Стелу «Город трудовой доблести» открыли в Барнауле 4 ноября. Несмотря на туман, церемонию открытия в Нагорном парке посетило много людей.
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