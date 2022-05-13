Вячеслав Франк поручил взять водоснабжение пригородных поселков Барнаула на особый контроль

В мэрии Барнаула в ходе оперативного совещания обсудили вопросы по организации водоснабжения в Сибирской Долине и реконструкции артезианского водозабора в микрорайоне Спутник. Об этом сообщает официальный сайт города.

Глава Центрального района краевой столицы Максим Сабына рассказал, что в Сибирской Долине уже изъяли участок по ул. Белгородской, 27а, под строительство артезианского водозабора со станцией водоочистки. Власти также уже определили подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию на строительство артезианского водозабора на сумму 17,1 млн рублей, выделенных из городского бюджета.

Проектом предусмотрено строительство двух артезианских скважин, двух резервуаров для чистой воды, станции водоочистки и насосной станции, уточнили в пресс-службе мэрии.

Глава Индустриального района Сергей Татьянин также доложил о работах по реконструкции артезианского водозабора в микрорайоне Спутник по ул. Декоративной, 51г. По его словам, в настоящее время заключён муниципальный контракт с ЗАО ПИИ «Алтайводпроект» на сумму 4,5 млн рублей, за счёт городского бюджета разработана проектно-сметная документация. На участке уже ведутся строительно-монтажные работы, их планируют выполнить в 2022 году.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк, в свою очередь, поручил взять водоснабжение пригородных посёлков Барнаула на особый контроль.

«Необходимо продолжать эту работу с соблюдением всех сроков выполнения работ. Вместе с тем, исходя из опыта предыдущих лет, при установлении жаркой погоды считаю необходимым держать на особом контроле вопросы водоснабжения населения и дополнительно предусмотреть подвоз воды. Сформировать график подвоза воды и оперативно проинформировать об этом граждан», — подчеркнул он.

Напомним, с 11 мая в Барнауле стартовали гидравлические испытания, без горячего водоснабжения остались потребители сразу по двум контурам.