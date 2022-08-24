Мэр Барнаула предложил сделать территорию «Спички» главной праздничной площадкой города
Франк считает, что мероприятия должны проводиться как можно ближе к Центральному парку, а других мест для проведения празднеств рядом с ним нет
Мэр Барнаула Вячеслав Франк предложил сделать территорию Сереброплавильного завода главной праздничной площадкой города. Как сообщает «Толк», градоначальник уверен, что место для проведения праздников должно быть как можно ближе к Центральному парку.
«Сегодня у сереброплавильного завода появились перспективы. Поэтому праздничную площадку можно переместить на территорию „Спички“. По крайней мере, она рассматривается в качестве одного из вариантов», — заявил Франк.
При этом он отметил, что других мест для проведения празднеств рядом с Центральным парком нет, поскольку на наиболее просторной площади перед ним размещено трамвайное кольцо. Мало-Тобольская же слишком тесная и не сможет вместить всех желающих попасть на праздник.
При этом о каком-то решении пока речи не идет. Власти Барнаула хотят сначала выслушать предложения жителей краевой столицы.
Напомним, что ранее Франк оценил внешний вид площади Сахарова и назвал его не слишком презентабельным. Он назвал абсолютно безобразным фонтан.