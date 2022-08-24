Мэр Барнаула предложил сделать территорию «Спички» главной праздничной площадкой города

Мэр Барнаула Вячеслав Франк предложил сделать территорию Сереброплавильного завода главной праздничной площадкой города. Как сообщает «Толк», градоначальник уверен, что место для проведения праздников должно быть как можно ближе к Центральному парку.

«Сегодня у сереброплавильного завода появились перспективы. Поэтому праздничную площадку можно переместить на территорию „Спички“. По крайней мере, она рассматривается в качестве одного из вариантов», — заявил Франк.

При этом он отметил, что других мест для проведения празднеств рядом с Центральным парком нет, поскольку на наиболее просторной площади перед ним размещено трамвайное кольцо. Мало-Тобольская же слишком тесная и не сможет вместить всех желающих попасть на праздник.

При этом о каком-то решении пока речи не идет. Власти Барнаула хотят сначала выслушать предложения жителей краевой столицы.

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