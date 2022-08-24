«Безобразный абсолютно»: в Барнауле будут переделывать фонтан на площади Сахарова

Мэр Барнаула Вячеслав Франк оценил внешний вид площади Сахарова и назвал его не слишком презентабельным. Как сообщает «Толк», он раскритиковал фонтан, который находится напротив Алтайского краевого театра драмы.

«Безобразный абсолютно фонтан, который должен быть украшением театра им. Шукшина, этой территории. А там трубы торчат безобразные», — сказал градоначальник.

Однако в текущем году площадь Сахарова остаётся одной из базовых площадок для проведения Дня города, который состоится 3 сентября.

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Общество Фонтан на площади Сахарова в Барнауле отремонтируют и сделают светомузыкальным

Напомним, администрация Барнаула заявляла о планах отремонтировать фонтан на площади Сахарова в начале текущего года. Ещё в 2020 году власти нашли подрядчика, который должен был разработать эскизы, — им стал «Алтайгражданпроект».

Предполагалось, что у фонтана заменят чаши, железобетонные конструкции, сети отопления и вентиляции, а также оборотное водоснабжение. Кроме того, к конструкции хотят добавить светомузыкальное оборудование. В 2021 году, по подсчётам экспертов «Алтайгражданпроекта», на ремонт фонтана требовалось 100 млн рублей. Увеличится ли сумма, учитывая стремительное удорожание строительных материалов, в мэрии не сообщали.