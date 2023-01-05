Мэр Барнаула проверил, как службы жизнеобеспечения города справляются с работой на январских праздниках

Ситуация в краевой столице остаётся стабильной, несмотря на снег и метели, подчеркнул Вячеслав Франк

05 января 2023, 20:05, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

Мэр Барнаула Вячеслав Франк 5 января провёл выездное совещание на базе городской единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). Глава города посмотрел, как системы жизнеобеспечения города справляются со своей работой в условиях сильнейших метелей и снегопадов.

Служба занимается приёмом сообщений от горожан о происшествиях и авариях, а также угрозе возникновения ЧС в Барнауле. Затем специалисты передают информацию профильным дежурно-диспетчерским службам оперативных ведомств, а также оповещают городскую администрацию о ходе устранения происшествий.

Об обстановке в городе мэру доложил начальник управления по делам ГОЧС Барнаула Владимир Драчёв. По его словам, диспетчеры работают круглосуточно в четыре смены. В день служба обрабатывает в среднем до 200 обращений. Но в моменты чрезвычайных происшествий количество сообщений может достигать трёх тысяч, отметил он.

«За первую пятидневку нового года количество обращений в ЕДДС снизилось, как и количество аварийных ситуаций. Возникающие ситуации решались быстро и эффективно. Сегодня ветреная, снежная погода, дорожные службы работают в усиленном режиме. Держим ситуацию на контроле», — сообщил мэру Драчёв.

Франк, в свою очередь, отметил, что ЕДДС значительно расширилась с момента своего основания в 2004 году. В 2022 году на развитие службы из городского бюджета выделили 2,6 млн рублей. На эти деньги закупили серверное оборудование, а также сирены для оповещения населения.

Сейчас обстановка в краевой столице спокойная, подчеркнул мэр.

«Сегодня мы видим, ситуация в городе остаётся стабильной, все службы жизнеобеспечения работают в круглосуточном режиме», — заключил Франк.

В усиленном режиме работают и дорожные службы. По данным мэрии, ежедневно в очистке улиц от снега задействовано более 320 единиц различной техники. Только в ночь 5 января дорожники вывезли из города почти шесть тысяч кубометров снега.