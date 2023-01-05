С улиц Барнаула за ночь 5 января вывезли почти шесть тысяч «кубов» снега

Чтобы справиться со снегопадами, смены снегоуборочной техники усилили автогрейдерами и фронтальными погрузчиками

05 января 2023, 16:09, ИА Амител

167 единиц снегоуборочной техники работали в Барнауле ночью 5 января. Об этом сообщила администрация города в своём Telegram-канале. Там добавили, что дневную смену усилили автогрейдерами и фронтальными погрузчиками. Всего в светлое время суток также работает более 150 машин.

За ночь дорожные службы вывезли с улиц города 5979 куб. м снега. На посыпку улиц израсходовано 238 тонн песко-соляной смеси.

В мэрии сообщили, что ночью снег вывозили с проспектов Ленина, Комсомольского, Калинина, площадей Баварина, Советов, Октября, Спартак-2, улиц Малахова, Шумакова, Лазурной и из других мест краевой столицы.

Кроме того, техника работала и в пригородных посёлках, очищая улицы по маршрутам автобусов. Уборку проводили в посёлках Власиха, Куета, Солнечная Поляна, Спутник, Авиатор, Новомихайловка, Мохнатушка, Черницк, Центральный.















Очисткой дворов и проездов к социально значимым объектам занимаются управляющие компании и районные администрации. Помимо этого, в вывозе снега с общественных территорий задействовано около 50 рабочих и 21 машина МБУ «Благоустройство и озеленение».

Суммарно за сутки в условиях сильных снегопадов в очистке Барнаула от снега задействовано более 320 единиц техники, отметили в городской администрации.