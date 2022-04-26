Мэрия Барнаула создала телеграм-канал с информацией о ремонте моста на Новом рынке

Мэрия Барнаула совместно с газетой «Вечерний Барнаул» создала телеграм-канал о реконструкции моста на Новом рынке. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Ремонт моста на Новом рынке — это важное событие для нашего города. И для того чтобы оперативно доносить информацию обо всём, что будет связано с реконструкцией этого важного объекта, администрацией города и информационным порталом „Вечерний Барнаул“ было принято решение завести телеграм-канал „Мост“, где будут освещаться абсолютно все вопросы по реконструкции путепровода», — сказано в сообщении мэрии.

Новости

Общество Только один подрядчик готов взяться за ремонт моста у Нового рынка

Напомним, что 10 мая строители начнут возводить первое из двух разворотных колец, которые потребуются на время ремонта моста. Развязку у ТЦ «Пионер» планируют соорудить к 25 мая, после чего движение по всему проспекту Ленина будет перекрыто.

Новости

Новости Барнаула В ближайшие дни барнаульцам расскажут, как будет организовано движение транспорта в районе моста у Нового рынка

Ремонт моста на Новом рынке хотят завершить к ноябрю 2023 года. Власти заверяют, что повышение цен на стройматериалы и накладываемые на Россию санкции не помешают выполнить все работы в срок.