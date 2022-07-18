Металлурги, олимпиада и мост. Как прошла рабочая поездка губернатора Томенко в Заринск

На день металлурга Заринск стал центром притяжения Алтайского края. С 15 по 17 июля в городе прошли не только праздничные мероприятия, но и олимпиада малых городов региона. В город приехал губернатор края Виктор Томенко, который поздравил металлургов с профессиональным праздником, вручил им медали, а также проинспектировал ход ремонта проблемного моста через Чумыш и единственного лицея в городе.

Главный праздник

В первую очередь Виктор Томенко поехал на главное предприятие Заринска — «Алтай Кокс», чтобы поздравить его работников с днем металлурга и вручить им медали и грамоты в здании ДК завода.

В поздравительной речи Виктор Томенко подчеркнул важность металлургического дела для региона, рассказал о значении дела «Алтай Кокса» и пожелал предприятию развития и «стабильности в реализации проектов».

«Хотелось бы сказать слова благодарности за ту работу, которую вы ведете. Я знаю, что сегодня вы держите производство на достойном уровне, обеспечивая потребности своих главных потребителей. Сегодня „Алтай Кокс“ ставит задачи улучшать производство и решать вопросы экологического порядка. Я благодарю коллектив за внимательную работу, требующую душевной отдачи», — сказал Виктор Томенко.

После поздравительной речи Виктор Томенко и заместитель председателя Алтайского Заксобрания Денис Голобородько вручили сотрудникам завода награды, среди которых были и медали в честь 85-летия Алтайского края. Выдавали их не только рабочим.

Самую первую такую медаль в крае получила участковый цехового врачебного участка Лилия Мухопад. Она работает на заводе уже 22 года. Несмотря на то, что металлургом женщина не является, день металлурга является для медика близким праздником. По ее словам, поздравлять работников завода ей всегда приятно.

«Я очень рада, что жизнь моя и моя профессия привели меня работать сюда. С первых дней работы я ощущала гордость за то, что имею причастность к такому огромному производству. Я очень благодарна заводчанам за то, что они меня понимают, и мы с ними дружно работаем», — отметила Лилия Мухопад.

Виктор Томенко награждает сотрудников «Алтай Кокса"/ Антон Дегтярев

Проблемный мост

После вручения наград Томенко поехал на одну из главных строек Заринска. Речь идет о ремонте моста через реку Чумыш.

Работы здесь ведутся еще с 2020 года. Затянулась стройка из-за того, что на объекте пришлось менять подрядчика. Весной 2021 года местные власти расторгли договор с новосибирской компанией «СоюзДорСтрой», которая несколько раз сдвигала сроки сдачи объекта и выполняла работы некачественно.

Проблемы с компанией стали головной болью заринских властей, ведь мост является жизненно важной артерией для города и района. На другой стороне находится 18 сел, и без моста людям приходится делать крюк в несколько километров. Поэтому проблему нужно было срочно решать.

Уже осенью 2021 года на мост зашел новый подрядчик — барнаульское ДСУ №4, которое сейчас достраивает мост и обещает завершить на нем все работы до 1 сентября.

Приехав на мост, губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил строительство с руководителем ДСУ №4 Николаем Данилиным и с министром транспорта Антоном Вороновым, а затем вместе с ними прошелся по объекту. Сомнений нет, что объект будет готов в срок.

Как рассказал Антон Воронов журналистам, решение растрогнуть контракт с новосибирским подрядчиком было правильным. Суды бы только затянули проблемную ситуацию.

«Начались претензии к качеству работ, те замечания, которые делались в рамках контроля, не выполнялись. Судиться между муниципальным заказчиком и исполнителем работ можно бесконечно, в то время как объект не только транспортный, но еще и социальный», — рассказал Воронов.

Чиновник оценил и готовность моста. Там осталось сделать вторую сторону перильного ограждения, положить второй слой асфальта, установить освещение и провести берегоукрепление.

16 июля по мосту уже поехали первые машины. Одна полоса на нем заработала, сейчас там действует реверсивное движение.

Николай Данилин, Виктор Томенко, Виктор Азгалдян и Антон Воронов на мосту через р. Чумыш/ Антон Дегтярев

Ремонт школ

После моста Виктор Томенко поехал на еще одну социально важную заринскую стройку. А именно он посмотрел, как идет ремонт единственного в городе лицея под названием «Бригантина». Виктора Томенко провели по зданию школы, ему показали классы, коридоры, столовую и спортивный зал.

По словам исполняющей обязанности председателя комитета по образованию администрации Заринска Светланы Тороповой, к 1 сентября лицей будет полностью готов. Осталось закончить работы в спортивном зале и в столовой.

Уже сейчас можно увидеть, что школа изменилась полностью, отметила Торопова. Капремонт длился три года, в него вложили 113 млн рублей из краевого, федерального и муниципального бюджетов, и за эти деньги в здании полностью сделали внутренний ремонт, ремонт кровли и инженерных сетей, здание обшили сайдингом, там отремонтировали кабинеты. В общем, здание отремонтировали полностью

«Спортзал и столовая откроются к сентябрю. Ремонт тогда закончится. Все оборудование будет закуплено, деньги уже выделены, весь технический парк столовой будет обновлен, готовить будут на новом оборудовании для учащихся. По строительству проблем нет. Подрядчик работает», — рассказала Светлана Торопова.

Кроме того, в школу закупили оборудование по проекту «Точка роста». Он предполагает создание в школе кружков по робототехнике, биологии, химии и других дисциплинах.

Кстати, кроме «Бригантины» Виктор Томенко съездил в еще одно образовательное учреждение, а именно в Детскую музыкальную школу №2 Заринска. В 2024 году в этом здании начнется капитальный ремонт. Директор школы Галина Голубовская показала Томенко холл, музыкальный класс и класс фортепиано и рассказала, как изменится школа.

Виктор Томенко в заринском лицее «Бригантина"/ Антон Дегтярев

Спортивный праздник

Еще один пункт рабочей поездки Виктора Томенко в Заринск — городской стадион «Юность». Там губернатор поучаствовал в открытии десятой олимпиады малых городов Алтайского края. Компанию ему составили зампредседателя Алтайского Заксобрания Денис Голобородько, глава города Виктор Азгалдян, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий и другие именитые гости.

По традиции состоялся парад команд, перед зрителями прошли сборные 10 городов Алтайского края: Алейска, Белокурихи, Бийска, Камня-на-Оби, Новоалтайска, Рубцовска, ЗАТО Сибирский, Славгорода, Ярового и Заринска.

Традиционной проходкой спортсменов дело не ограничилось. Открытие превратилось в яркое шоу, на котором выступили гитарист, певцы, барабанщицы вместе со студентами Барнаульского юридического института. Творческие номера были украшены пиротехникой и флагами.

Виктор Томенко выступает на открытии Олимпиады малых городов Алтайского края/ Антон Дегтярев

Губернатор поприветствовал спортсменов и болельщиков, отметил, что в регионе сложились крепкие спортивные традиции. И сейчас нужно приумножать и развивать их, сказал Томенко.

Губернатор подчеркнул, что сейчас государство финансово помогает спорту и создает всю необходимую инфраструктуру. Глава региона указал на стадион «Юность», который отремонтировали перед олимпиадой городов.

«Нам помогают федеральные решения — нашего Президента и Правительства. Реализация федерального проекта „Спорт — норма жизни“ во многом отражает государственную позицию по этому вопросу: сегодня современный человек должен стремиться быть развитым всесторонне, в том числе физически. И заниматься физической культурой должно быть обычным делом, то есть нормой жизни», — отметил Виктор Томенко.

На подготовку Заринска к спортивному событию власти потратили почти 120 млн рублей из бюджетов всех уровней, рассказал Виктор Томенко. Вся эта инфраструктура затем будет служить горожанам, отметил глава региона.

После того, как тренер по самбо и ветеран спорта РСФСР Валерий Зайцев зажег олимпийский огонь, Виктор Томенко объявил олимпиаду городов открытой.

Отметим, что состязания шли с 14 по 17 июля. Участники соревновались в 13 видах спорта, среди которых волейбол, баскетбол, футбол, самбо и так далее. Посмотреть, как прошло открытие олимпиады, можно в фоторепортаже amic.ru.

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Фоторепортажи Барабаны, фейерверки и песни. Как прошло открытие десятой летней олимпиады малых городов Алтайского края в Заринске