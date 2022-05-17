Министерства по делам молодежи могут появиться во всех регионах России

Во всех регионах России через два года могут появиться министерства по делам молодёжи, сообщила глава Росмолодёжи Ксения Разуваева.

По её словам, выполнение этой задачи зависит от «огромного количества факторов», однако внимание глав регионов и руководителей образовательных организаций даёт шанс «оптимистично смотреть в будущее».

Разуваева подчеркнула, что сегодня отдельные ведомства по делам молодёжи есть уже примерно в 30 российских регионах. «И как раз остаётся ещё два года для того, чтобы дойти до всех 85 субъектов», — цитирует её РИА Новости.

Ранее стало известно, что в России захотели создать новое детское движение по примеру пионерии.