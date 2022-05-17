В России захотели создать новое детское движение по примеру пионерии

В Кремле, Росмолодёжи и Минпросвещения запланировали создать новое общероссийское движение детей и молодёжи, сообщает РБК.

Официальная информация по этому поводу может появиться 19 мая. В СССР в эту дату отмечали День пионерской организации, в 2022 году ей исполнится 100 лет.

Один из источников издания отметил, что её опыт действительно изучался, но называть новую организацию аналогом пионерской будет неверно как минимум потому, что участие в ней не будет обязательным.

Создать новую детско-молодёжную структуру планируют на базе уже существующих. Названия у инициативы ещё нет. Ожидается, что его обсудят 1 июня на фестивале детства и юношества в Москве.

Ранее сообщалось, что в российских школах в начальных классах с 1 сентября начнётся историческое просвещение.