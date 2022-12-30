Министр поругал журналистов, которые неправильно пишут о росте цен

Глава Минэнерго указал, что нет сенсации в росте цен на электроэнергию до рекордного максимума

30 декабря 2022, 12:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов прокомментировал вышедшие в СМИ материалы о резком скачке цен на электроэнергию. Заметка опубликована в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщили, что цены на электроэнергию в России в декабре стали рекордными: «Биржевые цены на электроэнергию в европейской части России и на Урале в декабре вернулись к существенному росту, достигнув в моменте исторического максимума в 1,8 тысячи рублей за 1 МВт/ч».

Шульгинов отметил, что пиковые значения «были локальны и непродолжительны», так что «сенсации тут нет».