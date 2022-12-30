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Министр поругал журналистов, которые неправильно пишут о росте цен

Глава Минэнерго указал, что нет сенсации в росте цен на электроэнергию до рекордного максимума

30 декабря 2022, 12:01, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов прокомментировал вышедшие в СМИ материалы о резком скачке цен на электроэнергию. Заметка опубликована в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщили, что цены на электроэнергию в России в декабре стали рекордными: «Биржевые цены на электроэнергию в европейской части России и на Урале в декабре вернулись к существенному росту, достигнув в моменте исторического максимума в 1,8 тысячи рублей за 1 МВт/ч».

Шульгинов отметил, что пиковые значения «были локальны и непродолжительны», так что «сенсации тут нет».

«В погоне за громким заголовком пропустили суть. Поясню. Тарифы на электроэнергию для населения регулируются государством и не зависят от изменений цен на оптовом рынке. Индексация тарифов для населения происходит согласно параметрам прогноза социально-экономического развития России. Накопленным итогом с начала года оптовые цены, по которым электроэнергию покупают промышленные потребители, существенно ниже инфляции. Ориентироваться на изменение цен в моменте некорректно, их динамика зависит от структуры выработки электроэнергии и уровней спроса\предложения. Цены формируются за сутки до реальной поставки электроэнергии, а основной критерий отбора — конкурентоспособность ценовых заявок», — подчеркнул министр.

Комментарии 36

  • Вот теперь все сразу стало понятно!!!
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а я уже давно понял что "цены формируются за сутки до реальной поставки электроэнергии, а основной критерий отбора — конкурентоспособность ценовых заявок".Так что нечего тут морщится при получении платёжного документа за электроэнергию.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Даёшь в Новом году цену на нефть 250 долларов за литр и 25 рублей за пинту пива!
    30 декабря, Гость   Ответить
  • нет сенсации в росте цен на электроэнергию --- ну нет сенсации, а кому от этого легче? Если энергетики наглеют без сенсации, что это меняет?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • а кому от этого легче - а расскажите мне, плиз - вот совсем-совсем недавно тут все готовы были затянуть пояса и потерпеть во имя, так сказать, высшей цели. Как терпели поколения до нас. Прямо вот клеймили всех предателями, неженками, и вообще. Куда делись все эти люди? Почему сейчас никто не говорит - мы терпим, и готовы терпеть дальше, лишь бы Родина жила?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, лишь бы Родина жила === Вы не путайте Родину и жадных наглых олигархов!!!
    30 декабря, Гость   Ответить
  • совсем недавно тут все готовы были затянуть пояса и потерпеть во имя, так сказать, высшей цели. Как терпели поколения до нас. Прямо вот клеймили всех предателями, неженками, и вообще. Куда делись все эти люди? Почему сейчас никто не говорит - мы терпим, и готовы терпеть дальше, лишь бы Родина жила?--------- смешались в кучу кони люди (с)
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Вы не путайте Родину и жадных наглых олигархов!!! - А, ясно. То есть котлеты, ой, СВО - отдельно, повышение цен на все про все раза в полтора-два - отдельно. И никак, вот совсем никак между собой не связаны. Это просто так совпало - началась СВО, и тут же жадные наглые олигархи стали на все поднимать цены. Так надо их пересажать, и все, проблемы решены.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • по задумке Технократов, набравших силу в 1930-е годы в северной америке, и Илон Маск внук их самого главного главаря... именно поэтому он входит в состав управления передовых проектов с большим чемоданом денег и выдавливает из этих проектов всех настоящих основателей. и ещё их говорящая голова К.Шваб, ученик не менее известного любителя интриг... Так вот по плану этих технократов мир нужно переформатировать, где все блага будут принадлежать им! а остальным выдавать по остаточному принципу! это можно сделать отобрав мягкой силой у народа: Еду, Энергию, Деньги и Здоровье!!! сделать перезагрузку (кто выжил - тот выжил), и только после этого частично дать оставшимся всё что у них забрали!!! но уже в новом виде. Еда - в виде жуков, тараканов, гусениц и травы. Энергия - возобновляемая, или зелёная, менее мощная по сравнению с углеводородами и не самоокупаемая. Деньги - цифровые, или программируемые. покупать только отдельные товары, и срок годности таких денег. ну и Здоровье - тут и ежам понятно, что выживать дадут только самым полезным рабам...
    30 декабря, Гость   Ответить
  • и 25 рублей за пинту пива! ***** Пинта - это поллитра, интересно что мочу ты пьёшь за 25 рублей) ну и дальше представляй себе, что это пивом называет кто-то)
    30 декабря, Гость   Ответить
  • смешались в кучу кони люди --- вот это у вас точно в голове всё смешалось, что вы не в состоянии привести свои мысли в порядок! Правильно говорили классики - революцию готовит не народ, её готовят правители, своим безграмотным управлением! народ лишь хочет жить по справедливости!!!
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, и тут же жадные наглые олигархи стали на все поднимать цены. --- Именно!*****Так надо их пересажать, и все, проблемы решены.--- Истинно!!!
    30 декабря, Гость   Ответить
  • вот это у вас точно в голове всё смешалось-------- в отличии от вас я живу в реальности, а не в утопической фантасмагории. объясните мне, как вы умудрились слепешить в одну кучу повышение тарифов и СВО? или до этого у нас тарифы не поднимали никогда, а тут бабах и подняли?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • едавно тут все готовы были затянуть пояса и потерпеть во имя, так сказать, высшей цели. Как терпели поколения до нас. ****** Ну вот конкретно я готов потерпеть ради победы. Я готов затянуть свой пояс. Кстати, у меня он явно не как твой. Я слышу нотки нищебродства в твоих плевках в общество, ибо только дешевый человек станет так говорить как ты. Обида чувствуется. Невымещанная злость. Это удел неудачников) все слишком очевидно, уродец. У обычных людей обычные заботы и обычные мнения. И они слишком отличаются от твоих) сотку тебе на телефон швырнуть?)))))))
    30 декабря, Гость   Ответить
  • как вы умудрились слепешить в одну кучу повышение тарифов и СВО? - а с чего это вдруг тарифы поднялись не в июль 23, а в декабре 22? Для начала. Ну и да, мой вопрос же был не только про тарифы. Ок, тарифы вы терпеть не готовы, а что готовы? Повышение цен на все по кругу?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • народ лишь хочет жить по справедливости!!! ****** Сказать тебе чего хочет народ? Он хочет халявы. И только. Толпа никогда ничего позитивного не производила. Отдельные люди способны были обуздать толпу - они и внушали толпе свои мысли. Но не более.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • только Советская Социалистическая Россия выживет! Буржуазная Капиталистическая Россия исчезнет! или сама или её сожрут!!! именно поэтому по каналу Культура и по Россия-1 стали говорить и показывать о Советском Союзе... пока скромно, стыдясь, потихньку выдавливая из себя раба... корявенько, но начали! как говаривал Вениамин Карлович Рубилов - и тада... с верху, пошёл сгнил вниз... и внизу все сказали - О! Сигнал!..
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Ну вот конкретно я готов потерпеть ради победы. Я готов затянуть свой пояс. Кстати, у меня он явно не как твой. Я слышу нотки нищебродства в твоих плевках в общество, ибо только дешевый человек станет так говорить как ты. Обида чувствуется. Невымещанная злость. Это удел неудачников) все слишком очевидно, уродец. У обычных людей обычные заботы и обычные мнения. И они слишком отличаются от твоих) сотку тебе на телефон швырнуть?))))))) - Какой слог, какие запятые! (с) Ок, пишем - гость готов и дальше терпеть все, что угодно. А кто не готов - тот неудачник, обиженка, злобый Буратино, дешевка, уродец, нищеброд. Окнорм, с учетом того, что повышение тарифов и прочие прекрасные вещи не нравятся, судя по комментариям, никому, кроме тебя - кушайте, господа, не обляпайтесь. Вас, так сказать, припечатали. И это, обычные заботы и обычные мнения - это как? Унифицированный одобрямс?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • да не спорьте с ним! это наверное директор СГК...? захотел и рыбку съесть и сберечь свою честь... его попросили потерпеть, не поднимать тарифы, а он захотел на спинах простых граждан и СВО с победой закончить и прибыль не потерять!!!?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Сказать тебе чего хочет народ? Он хочет халявы. ---- поражённый Капитализмом мозг хочет именно дешевизны, вплоть до халявы... нормальный мозг (не больной) думает о пользе обществу в котором ему позволили жить...
    30 декабря, Гость   Ответить
  • "Ок, пишем - гость готов и дальше терпеть все, что угодно. А кто не готов - тот неудачник, обиженка, злобый Буратино, дешевка, уродец, нищеброд. Окнорм, с учетом того, что повышение тарифов и прочие прекрасные вещи не нравятся, судя по комментариям, никому, кроме тебя - кушайте, господа, не обляпайтесь. Вас, так сказать, припечатали. И это, обычные заботы и обычные мнения - это как? Унифицированный одобрямс?" ----- не, ну говорю же человек невменяемый! сидит хаотично жмёт на буквы... а сам думает что излагает какие-то мысли... но большинство видит что получается бред какой-то!..
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Унифицированный одобрямс? ***** Собственно, ничего содержательного в вашем ответе не было. Да, по сути, и быть не могло - «То, что мертво, умереть не может» (What Is Dead May Never Die). Плевать вы можете пока у вас слюни не закончатся. Но сути вы ни на йоту не измените. Хотите оставаться таким - ваше право. Я же вас не хотел оскорбить, я лишь констатировал факт - вы неудачник, и свои неудачи списываете на поступки третьих лиц. Это известная позиция. Уродская, но известная. Поможет ли она вам? Нет. Она никогда никому не помогала.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Спор жаркий, но видно, что повышение никому не нравится. Даже тем, кто это повышение устроил. Они пытаются оправдаться, а значит чувствуют косяк
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Мой комментарий почему то не пропустила модерация. Уж не знаю причин, оскорблений и угроз там не было. Но, видимо, редакция местечкового интернет-ресурса охраняет свою публику с «хаотичными» мыслями. Да вы не волнуйтесь. И редакция продолжит работу, и ее аудитория никуда не денется. Остаётся только одно - стараться окружать себя нормальными людьми. Ну, явно не из числа оставляющих у вас комментарии)
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Так надо их пересажать, --- так кто же спорит. Только даже убийц не всегда посадить получается. Если бы получалось всегда, никто бы никогда никому плохо не делал
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, респект
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Спасибо деду за Победу?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Пиво ценою 25 рублей за пинту-это пожелание на 2023 год.Уже кто-то нажралось )
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Причём здесь удачник-неудачник.Менять надо сегодняшний паразитский строй к чёртовой бабушке на социалистический.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Менять надо сегодняшний паразитский строй к чёртовой бабушке на социалистический.---был социалистический - развалился к чёртовой бабушке. Да и есть ли пример успешно развивающегося социалистического государства? А вот верхушку пора менять, т.к. она не подлежит никакому обновлению. А новые лица, типа Бутиной, внушают больше отвращение, чем желание за ними следовать.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ох,не говорите:до успешно развивающегося социалистического государства нам,россиянам, как до Китая раком.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, А вот верхушку пора менять ------- А на кого менять? Можете предложить достойных кандидатов?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Если Навального с кичи вызволить, так он не подходит.Подвязался бесплатным советником к губернатору Кировской области и ну мошну свою забивать самым бесстыдным образом, пользуясь высокими связями и статусом юриста.А потом вызвал из Москвы дружка своего, устроил в фирму Кировлеса и давай её на пару доить.Да ещё своему контрагенту советует:ты не стесняйся увольняй побольше рабочих,нам побольше денег перепадёт. Да и сам губернатор на огромной взятке в 600 тысяч евриков попался.Сейчас уже который год на зоне библиотекарем работает.Книжки раздаёт,чифир пьёт.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Советские Социалистические идеи в Массы! и из Масс выйдут сильные, правильные, народные руководители!!! те кто сегодня в политике - не способны ни чего изменить...
    30 декабря, Гость   Ответить
  • А на кого менять? Можете предложить достойных кандидатов?---Русофоб? За что ты так русских не любишь, что считаешь, что среди 140 млн. граждан нет более достойного? Ципсошник?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • "Тарифы на электроэнергию для населения регулируются государством и не зависят от изменений цен на оптовом рынке". Рост оптовых цен на электрическую энергию гарантирует соответствующий рост цен на все.
    31 декабря, Гость   Ответить
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