Министр поругал журналистов, которые неправильно пишут о росте цен
Глава Минэнерго указал, что нет сенсации в росте цен на электроэнергию до рекордного максимума
30 декабря 2022, 12:01, ИА Амител
Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов прокомментировал вышедшие в СМИ материалы о резком скачке цен на электроэнергию. Заметка опубликована в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщили, что цены на электроэнергию в России в декабре стали рекордными: «Биржевые цены на электроэнергию в европейской части России и на Урале в декабре вернулись к существенному росту, достигнув в моменте исторического максимума в 1,8 тысячи рублей за 1 МВт/ч».
Шульгинов отметил, что пиковые значения «были локальны и непродолжительны», так что «сенсации тут нет».
«В погоне за громким заголовком пропустили суть. Поясню. Тарифы на электроэнергию для населения регулируются государством и не зависят от изменений цен на оптовом рынке. Индексация тарифов для населения происходит согласно параметрам прогноза социально-экономического развития России. Накопленным итогом с начала года оптовые цены, по которым электроэнергию покупают промышленные потребители, существенно ниже инфляции. Ориентироваться на изменение цен в моменте некорректно, их динамика зависит от структуры выработки электроэнергии и уровней спроса\предложения. Цены формируются за сутки до реальной поставки электроэнергии, а основной критерий отбора — конкурентоспособность ценовых заявок», — подчеркнул министр.
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