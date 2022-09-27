Министр труда РФ ответил на главные вопросы мобилизованных граждан: стаж, договор, выплаты, сокращение и возвращение

Минтруд РФ опубликовал в своём Telegram-канале ответы министра труда и соцзащиты Антона Котякова на несколько важных вопросов о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан.

Напомним, 22 сентября правительство РФ утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных, однако многие вопросы до сих пор остаются без ответа.

Нужно ли приносить повестку работодателю?

— Да. Для приостановки трудового договора работнику нужно предоставить работодателю копию повестки из военкомата о призыве на военную службу по частичной мобилизации.

Как работодатель приостанавливает трудовой договор?

— Работодатель издаёт приказ о приостановлении трудового договора. На основе приказа бухгалтерия производит расчёт сотрудника: то есть начисляет заработную плату за все отработанные, но ещё не оплаченные дни, не дожидаясь даты выплаты зарплаты.

Нужно ли дополнительное соглашение, помимо приказа работодателя?

— Нет. Достаточно только приказа работодателя о приостановке трудового договора на основе повестки.

Будет ли приостановлен срочный трудовой договор в случае мобилизации сотрудника?

— Да. Постановление о сохранении рабочих мест распространяется на всех работников, призванных по частичной мобилизации с 21 сентября 2022 года.

Работникам на испытательном сроке приостановят трудовой договор?

— Да. Если работник заключил трудовой договор и сейчас проходит испытательный срок, то в случае призыва по частичной мобилизации с 21 сентября 2022 года его трудовой договор также будет приостановлен. Вернуться к работе можно будет на прежних условиях.

Мобилизованным работникам с уведомлением о сокращении трудовой договор приостановят?

— Да. В случае если работник уже получил уведомление о сокращении, но ещё продолжает работать, то при получении повестки его трудовой договор также будет приостановлен.

Будет ли период приостановки договора включён в трудовой стаж?

— Да. Период приостановки трудового договора в случае мобилизации работника включается в его трудовой стаж.

Какие выплаты работодатель обязан произвести в связи с мобилизацией работника?

— Работодатель должен произвести все выплаты, причитающиеся работнику на данный момент, включая заработную плату, а также иные выплаты, предусмотренные трудовым договором, коллективным договором, соглашением сторон социального партнёрства.

Компенсация за неиспользованные дни отпуска свыше 28 календарных дней может производиться по заявлению работника в соответствии с законодательством.