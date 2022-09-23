Правительство РФ утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан. Тем самым они смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы.

«Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 годах, и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. Их рабочие места будут сохранены», — сообщается на сайте кабмина.

Там подчеркнули, что решение приняли для обеспечения социально-трудовых гарантий граждан. Оно распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября текущего года.

Ранее сообщалось, что российский бизнес начал готовиться к возможной мобилизации части своих сотрудников. Во многих компаниях уже формируют списки тех, кого могут забрать в армию, а в некоторых — создают целые профильные отделы.