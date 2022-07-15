Минобороны показало, как по Алтаю передвигаются баллистические ракеты «Ярс»

Этим летом в Алтайском крае часто перекрывали дороги из-за учений военных из соединения РВСН, расквартированного в регионе. Накануне Министерство обороны показало видео, как проходят эти тренировки.

Подвижные установки комплекса «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования, пишет сайт Рен ТВ. Из-за этого, например днём 14 июля в Первомайском и Косихинском районах было перекрыто движение на одной из дорог.

Стратегические ракетчики на учениях совершили 100-километровый марш, отработали вопросы инженерного оборудования позиций, проверили организацию боевого охранения и маскировки ракетных комплексов. Учились рассредоточивать «Ярсы» в лесу, пояснили в министерстве.

В учениях принимают участие более тысячи военнослужащих и более сотни единиц боевой техники.

Напомним, что недавно по алтайскому селу проехала колонна танков, на которых учатся курсанты военного центра при АлтГТУ.