Минобрнауки собирается выйти из Болонской системы образования
Ведомство планирует отдать приоритет развитию собственной системы
25 мая 2022, 12:56, Илья Звягинцев
Министерство науки и высшего образования России заявило о намерении выйти из Болонской системы образования. Об этом сообщает РИА Новости.
«Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Посодействовать в этом переходе Минобрнауки готово и Министерство просвещения.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о том, что в новых правилах русского языка слово «бог» предлагают писать с большой буквы.
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