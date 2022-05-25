Минобрнауки собирается выйти из Болонской системы образования

Министерство науки и высшего образования России заявило о намерении выйти из Болонской системы образования. Об этом сообщает РИА Новости.

«Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Посодействовать в этом переходе Минобрнауки готово и Министерство просвещения.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о том, что в новых правилах русского языка слово «бог» предлагают писать с большой буквы.