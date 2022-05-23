Слово «Бог» в новых правилах орфографии будут писать с заглавной буквы

Написание слова «Бог» в рамках новых правил русской орфографии предлагается закрепить с заглавной буквы. Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Напомню, что правила русской орфографии и пунктуации были приняты в 1956 году, и никак не регламентировали правила написания слов, относящихся к религиозной сфере», — отметил министр.

По словам Кравцова, новые правила были рассмотрены и одобрены на правительственной комиссии по русскому языку.

Комиссия была создана в 2020 году — в её задачи вошла экспертиза правил орфографии и пунктуации. Как отмечал президент России Владимир Путин, по поручению которого была создана комиссия, изменения русского языка не должны носить революционный характер.