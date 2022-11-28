Мобилизованные россияне не могут получить обещанные кредитные каникулы

Мобилизованные россияне сталкиваются с проблемами при получении кредитных каникул. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам специалистов, из-за пробелов в законодательстве банки отказывают людям в приостановке отсрочки по формальным причинам, а сам механизм требует доработки.

На форуме сервиса Banki.ru мобилизованные и их родственники пишут о том, что некоторым не удаётся связаться с банком, другим ответили отказом, а третьи получили отсрочку, но в личных кабинетах им продолжают начислять пени за просроченные платежи.

Ранее сообщалось, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с мобилизованными жителями региона в Оренбургской области.