Мобилизованные сотрудники «Алтайвагона» могут не получить бронь

Министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина отметила, что полученные рабочими «Алтайвагона» повестки очень сложно отозвать, сообщают «Вести Алтай».

Напомним, сейчас в армейском учебном центре Омска находятся 20 сотрудников новоалтайского «Алтайвагона», которым вручили повестки до того, как предприятие получило право на бронирование персонала.

Оськина подчеркнула, что закон не имеет обратной силы, поэтому решение по вопросу возвращения мобилизованных рабочих будет зависеть от даты выдачи повестки.

«Если решение о бронировании принято до мобилизации, то эти граждане могут быть демобилизованы. Если же решение о бронировании предприятия или конкретного рабочего места случилось после мобилизации, то отмобилизовать — задача сложная. Мы таких фактов, к сожалению, не знаем. Эти люди уже мобилизованы, они военнообязанные, у них в военном билете стоит соответствующий штамп», — пояснила министр.

На прошлой неделе Оськина побывала в командировке в омском учебном центре, а после рассказала, как там живут мобилизованные из Алтайского края.