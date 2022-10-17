«А» меняется на «Б». Алтайский министр рассказала, как живут мобилизованные в Омске
С 13 по 15 октября представители краевой Минсоцзащиты под руководством Натальи Оськиной работали в центре подготовки военнослужащих
Все мобилизованные из Алтайского края сыты, обуты и одеты, однако есть много простуженных из-за халатного отношения к своему здоровью. Так вкратце можно охарактеризовать впечатления от поездки в Омск к военнослужащим министра соцзащиты региона Натальи Оськиной. Она несколько дней вместе с группой специалистов находилась в омском центре подготовки, где своими глазами смогла увидеть, в каких условиях живут мобилизованные, выслушать их просьбы и пожелания. О своих наблюдениях Оськина рассказала в ходе пресс-конференции 17 октября. Amic.ru собрал главные заявления министра.
Нужно было вовремя информировать военкомат
Мобилизованные задавали вопросы министру о возможности проведения военно-врачебной комиссии (ВВК). На территории центра подготовки можно было написать рапорт для её прохождения. По словам Оськиной, таких случаев было немного. Министр объяснила, что жалобы на категорию годности к военной службе, не подкреплённые медицинскими документами, не могли стать основанием для «срочного» изменения в пользу другой категории.
«У всех понимание, что перед мобилизацией нужно было проходить военную комиссию сначала. Согласно закону, это не требуется. Если военнообязанный состоит на учёте в военкомате, у него есть учётная группа — „А“, „Б“, „В“. Соответственно, если вы 10 лет назад служили, вам была группа „А“ установлена, если у вас изменилась ситуация за последние 10 лет, то нужно было военкомат проинформировать об этом, и группа была бы изменена. Не все военнообязанные выполняли эти обязательства, и у военкомата не было обязательства проводить военную комиссию. Там, непосредственно на территории лагеря в Омске, можно написать рапорт, обратиться за прохождением комиссии, но при нас это были единичные случаи. Группа менялась, но мобилизованный всё равно оставался. <...> С „А“ меняется на „Б“, с „Б“ меняется на „В“, но это всё равно показания к тому, что человек годен для прохождения военной службы», — рассказала министр Оськина.
По её словам, случаи, когда призванные из Алтайского края впоследствии были демобилизованы, носят единичный характер. Все они связаны исключительно с состоянием здоровья.
Берцы — неудобные, форма — не того качества...
Глава краевой Минсоцзащиты подчеркнула, что, на её взгляд, быт мобилизованных полностью соответствует всем нормам военного полевого лагеря — в палатке проживают по 20-40 человек. Наталья Оськина лично познакомилась с рационом военнослужащих: «Организована полевая кухня. Ребята едят горячий суп с пшеном наваристый, рис с тушёнкой, хлеб с маслом. Хлеб в достатке — целые витрины хлеба. Я столько хлеба не видела в одном месте, есть даже сок в тетрапаках».
Кроме того, руководитель регионального министерства заметила, что мобилизованные из Алтайского края обеспечены гуманитарной помощью — различными видами кондитерских, мясных и колбасных изделий. «Некоторые шашлыки там жарили», — добавила Оськина.
На взгляд министра, нет никаких проблем и с обмундированием военнослужащих. Всё полагающееся им выдаёт Минобороны. Кроме того, по желанию самих мобилизованных они покупают дополнительное снаряжение.
«И ватники, и бушлаты, и берцы, и нательное бельё, и головные уборы — всё, что положено военнослужащему, всё выдается. Другое дело, что мобилизованные говорят, что берцы — неудобные, форма — не того качества, и многие заявляли, что они потратились и закупали то обмундирование, которое им было более удобно и комфортно. Весь офицерский состав, все командиры ходят в форме Министерства обороны, им всё по плечу. <...> Увидев огромное количество различного вида обмундирования — спальных мешков, карематов, рюкзаков — мы задались вопросом, смогут ли забрать это с собой. Нам однозначно военные сказали, что всё, что они имеют с собой, забрать не смогут», — резюмировала Оськина.
По её словам, мобилизованные будут отправляться в зону проведения СВО и проходить тренировочные обучения только в форме Министерства обороны РФ.
А ещё министр обратила внимание на уровень готовности и физическую форму военнослужащих с Алтая. Наталья Оськина сообщила, что среди мобилизованных есть те, кто усиленно тренируется и готовит себя к отправке: «Приятно было пообщаться с ребятами, которые уже понимают, что им там жить придётся не в палатках, не на матрасах, не с одеялами. Они сейчас уже тренируются и спят на земле, у костров, вырабатывают иммунитет, у них есть ночные учения. И я вижу, что однозначно этим ребятам будет легче и проще».
О легкомысленном отношении к здоровью
Министр обратила внимание, что среди алтайских мобилизованных в Омске очень много простуженных.
«Заболевших ОРВИ много, много ребят с кашлем, большинство из них безответственно относятся к своему здоровью. В палатках очень жарко, когда ребята выходят на улицу, они не обуваются и не одеваются», — назвала возможную причину проблем со здоровьем Наталья Оськина. Также она обратилась ко всем жёнам и матерям военнослужащих с просьбой убедить своих мужчин пройти вакцинацию. «Если вы можете повлиять каким-то образом на решение мобилизованного пройти вакцинацию от инфекционных заболеваний — это жизненно необходимо. Пункт вакцинации организован», — рассказала министр.
О чём ещё спрашивали Наталью Оськину мобилизованные
Круг вопросов, которые интересовали мобилизованных, был примерно одинаков. Так, к числу самых популярных сюжетов относятся порядок единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей; помощь семьям с углём и дровами; оформление кредитных каникул; льготы в случае получения статуса ветеран военной службы; прохождение военно-врачебной комиссии.
«Все данные заносились в ноутбук, была связь и сразу же сведения по оказанию помощи семьям в оперативном режиме передавались нашим коллегам в Алтайском крае. Давали задание и затем докладывали ребятам. И буквально через два-три часа, при встрече, мобилизованные нам сообщали, что тот или иной вопрос был решён», — отметила Наталья Оськина.
А ещё руководитель Минсоцзащиты попросила внимательно относиться к персональным данным мобилизованных и не разглашать их. «Ребята очень переживают о неразглашении информации о тех, кто мобилизован, могут быть всяческие риски. У нас люди очень широкой души, доброй, мы целыми сёлами знаем, кто в каком доме, и они говорят, что обратились бы к жителям Алтайского края — не информировать и не распространять, особенно незнакомым людям, о том, где проживают семьи мобилизованных», — передала просьбу военнослужащих Наталья Оськина.
Напомним, что начиная с 13 октября почти половине мобилизованных жителей Алтайского края (47%) перечислена единовременная региональная выплата в размере 100 тысяч рублей. Деньги продолжают переводить, в ближайшие дни работа будет завершена.
Всего во время визита Натальи Оськиной в Омск поступило свыше 250 обращений от мобилизованных. «Работа была выстроена сразу: мы передавали обращения нашим коллегам на местах. Часть вопросов привезли с собой и будем решать в плановом порядке», — рассказала Оськина на оперативном совещании регионального правительства 17 октября. Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что работу по оказанию помощи мобилизованным и их семьям надо продолжать и при необходимости организовать выезд в Омск ещё одной группы специалистов.