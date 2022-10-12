Мобилизованные из Алтайского края начнут получать выплаты в 100 тысяч рублей на этой неделе

Выплаты в размере 100 тысяч рублей призванные в рамках частичной мобилизации из Алтайского края начнут получать уже на этой неделе. Как сообщает пресс-служба Министерства социальной защиты Алтайского края, об этом рассказала глава ведомства Наталья Оськина.

«Вчера губернатором Алтайского края Виктором Томенко принято решение о единовременной денежной выплате мобилизованным гражданам в размере 100 тысяч рублей. Это решение было принято совместно с главами субъектов Сибирского федерального округа на окружном совещании. Нам известно о семи регионах Сибири, которые для себя определили такую же сумму поддержки мобилизованных граждан», — заявила Оськина.

11 октября Минсоцзащиты оперативно подготовило документ, который подписал губернатор Виктор Томенко. Совместно с военкоматами ведомство формирует списки на выплаты — для этого убрали «все излишние проволочки, сборы пакетов документов, заявления».

«Мы чётко понимаем роль и значения данной меры поддержки. Ведь именно сейчас, пока наши ребята находятся на территории Сибири, когда они ещё на связи со своими близкими, то могут перечислить им эти средства, помочь своим семьям», — отметила министр.

Зачислять средства будут беззаявительно, на счета военнослужащих. Поступать материальная помощь начнёт уже на этой неделе. Оськина подчеркнула, что при возникновении проблем будут связываться с родственниками мобилизованных, чтобы уточнять необходимые сведения для материальной помощи.

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Вопрос дня Какие выплаты для мобилизованных ввели в Алтайском крае и как их получить?

Напомним, что жители Алтайского края, призванные в рамках частичной мобилизации, смогут получить финансовую помощь от региона. Такое решение принял губернатор Виктор Томенко. Это дополнительная выплата, которую будут назначать плюсом к федеральным мерам поддержки.

О том, кому положены выплаты, сколько будут платить мобилизованным из Алтайского края и как получить финансовую поддержку, — в материале amic.ru.