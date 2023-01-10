Молодые барнаульцы в 2022 году читали книги по психологии и самопомощи чаще, чем «художку»

Краевая библиотека имени Шишкова представила ежегодный рейтинг читательского интереса

10 января 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

По итогам 2022 года художественная литература «проиграла» научно-популярным изданиям среди барнаульцев в возрасте от 14 до 35 лет, сообщает пресс-служба регионального Минкульта со ссылкой на ежегодный рейтинг читательского интереса, который составила Алтайская краевая библиотека имени Шишкова. При этом существенную часть из нон-фикшна заняли книги по психологии и борьбе с внутренним кризисом.

В «Шишковке» отметили, что за прошлый год в библиотеку записались 3 297 человек – по сравнению с 2021-м число новых читателей выросло на 20%. «Из общего числа читателей библиотеки (5 915) примерно треть берёт книги на дом (пользуются абонементом). Молодёжная аудитория абонемента составляет 39%. И ещё больше доля молодёжи среди тех, кто пользуется сервисом «ЛитРес», доступ к которому у читателей бесплатный, – их 44%. Они «начитали» и «наслушали» в «ЛитРес» 6 549 книг (4 141– электронные книги, 2 408 – аудиокниги)», — подсчитали в библиотеке.

В топ-20 электронных изданий научно-популярного характера вошли:

1) Ольга Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя»;

2) Эдит Ева Эгер «Выбор. О свободе и внутренней силе человека»;

3) Джен Синсеро «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед»;

4) Татьяна Мужицкая «Брать, давать и наслаждаться. Как оставаться в ресурсе, что бы с вами ни происходило»;

5) Гэри Чепмен «Пять языков любви. Как выразить любовь вашему спутнику»;

6) Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели»;

7) Татьяна Мужицкая «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень»;

8) Марк Мэнсон «Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо»;

9) Марк Мэнсон, Уилл Смит «Will. Чему может научить нас простой парень, ставший самым высокооплачиваемым актером Голливуда», Джон Кехо «Подсознание может всё!»;

10) Джордж Сэмюэль Клейсон «Самый богатый человек в Вавилоне»;

11) Хэл Элрод «Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех»;

12) Ольга Примаченко «С тобой я дома. Книга о том, как любить друг друга, оставаясь верными себе», Роберт Чалдини «Психология влияния. Убеждай, воздействуй, защищайся»;

13) Роберт Кийосаки «Богатый папа, бедный папа»;

14) Мэттью Макконахи «Зеленый свет», Сью Джонсон «Обними меня крепче. 7 диалогов для любви на всю жизнь»;

15) Людмила Петрановская «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка»;

16) Юваль Ной Харари «Sapiens. Краткая история человечества», Эрик Берн «Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры»;

17) Стивен Кови «7 навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития личности», Филиппа Перри «Как жаль, что мои родители об этом не знали (и как повезло моим детям, что теперь об этом знаю я)»;

18) Даниэль Канеман «Думай медленно… Решай быстро»;

19) Татьяна Мужицкая «Мне все льзя. О том, как найти свое призвание и самого себя», Мэй Маск «Женщина, у которой есть план: правила счастливой жизни»;

20) Михаил Лабковский «Люблю и понимаю. Как растить детей счастливыми (и не сойти с ума от беспокойства)».

Топ-20 художественных изданий, включая бумажные, электронные и аудиокниги:

1) Фредрик Бакман «Тревожные люди»;

2) Джордж Оруэлл «1984»;

3) Лев Толстой «Война и мир», Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита», Федор Достоевский «Идиот»;

4) Фрэнк Герберт «Дюна»;

5) Айн Рэнд «Атлант расправил плечи»;

6) Стивен Кинг «Билли Саммерс»;

7) Виктор Пелевин «TRANSHUMANISM INC.» (ТрансгуманизмInc.);

8) Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», Дэниел Киз «Цветы для Элджернона»;

9) Сергей Лукьяненко «Семь дней до Мегиддо», Анджей Сапковский «Ведьмак»;

10) Аркадий и Борис Стругацкие «Трудно быть богом»;

11) Гузель Яхина «Эшелон на Самарканд», «Зулейха открывает глаза»;

12) Алексей Иванов «Сердце Пармы»;

13) Джоан Роулинг «Гарри Поттер», Джон Р. Р. Толкин «Сильмариллион»;

14) Лия Арден «Мара и морок», Маас Сара «Королевство шипов и роз»;

15) Элизабет Гилберт «Город женщин»;

16) Ханна Кристин «Соловей», Мариам Петросян «Дом, в котором»;

17) Крис Уитакер «Мы начинаем в конце», Алекс Михаэлидес «Безмолвный пациент»;

18) Джейн Остин «Гордость и предубеждение», Эмили Бронте «Грозовой перевал»;

19) Анна Матвеева «Каждые сто лет»;

20) Терри Пратчетт, Нил Гейман «Благие знамения».

ТОП-20 аудиокниг:

1) Фрэнк Герберт «Дюна»;

2) Джордж Оруэлл «1984»;

3) Фредрик Бакман «Тревожные люди»;

4) Крис Уитакер «Мы начинаем в конце»;

5) Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита», Федор Достоевский «Идиот», «Братья Карамазовы», Лев Толстой «Война и мир»;

6) Элизабет Гилберт «Город женщин»;

7) Виктор Пелевин «TRANSHUMANISM INC. (ТрансгуманизмInc.)»;

8) Дэниел Киз «Цветы для Элджернона»;

9) Габриэль Гарсиа Маркес «Сто лет одиночества», Владимир Набоков «Лолита»;

10) Айн Рэнд «Атлант расправил плечи»;

11) Лия Арден «Мара и Морок»;

12) Грегори Дэвид Робертс «Шантарам», Фэнни Флэгг «Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок»;

13) Эрих Мария Ремарк «Триумфальная арка», Виктор Мари Гюго «Собор парижской Богоматери»;

14) Сергей Лукьяненко «Семь дней до Мегиддо», «Три дня Индиго»;

15) Трумен Капоте «Завтрак у Тиффани», Джейн Остин «Гордость и предубеждение», Эмили Бронте «Грозовой перевал»;

16) Кристин Ханна «Соловей», ХаледХоссейни «Бегущий за ветром»;

17) Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков», Нил Гейман, Терри Пратчетт «Добрые предзнаменования»;

18) Стивен Кинг «Билли Саммерс», «Волки Кальи», «11/22/63»;

19) Дина Рубина «Маньяк Гуревич», Вера Богданова «Сезон отравленных плодов»;

20) Алекс Михаэлидес «Безмолвный пациент».

Итоги подвели исходя из спроса на издания у читателей Алтайской краевой библиотеки имени Шишкова. Самые популярные книги определяли читатели в возрасте от 14 до 35 лет.