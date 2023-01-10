Молодые барнаульцы в 2022 году читали книги по психологии и самопомощи чаще, чем «художку»
Краевая библиотека имени Шишкова представила ежегодный рейтинг читательского интереса
10 января 2023, 12:00, ИА Амител
По итогам 2022 года художественная литература «проиграла» научно-популярным изданиям среди барнаульцев в возрасте от 14 до 35 лет, сообщает пресс-служба регионального Минкульта со ссылкой на ежегодный рейтинг читательского интереса, который составила Алтайская краевая библиотека имени Шишкова. При этом существенную часть из нон-фикшна заняли книги по психологии и борьбе с внутренним кризисом.
В «Шишковке» отметили, что за прошлый год в библиотеку записались 3 297 человек – по сравнению с 2021-м число новых читателей выросло на 20%. «Из общего числа читателей библиотеки (5 915) примерно треть берёт книги на дом (пользуются абонементом). Молодёжная аудитория абонемента составляет 39%. И ещё больше доля молодёжи среди тех, кто пользуется сервисом «ЛитРес», доступ к которому у читателей бесплатный, – их 44%. Они «начитали» и «наслушали» в «ЛитРес» 6 549 книг (4 141– электронные книги, 2 408 – аудиокниги)», — подсчитали в библиотеке.
В топ-20 электронных изданий научно-популярного характера вошли:
1) Ольга Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя»;
2) Эдит Ева Эгер «Выбор. О свободе и внутренней силе человека»;
3) Джен Синсеро «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед»;
4) Татьяна Мужицкая «Брать, давать и наслаждаться. Как оставаться в ресурсе, что бы с вами ни происходило»;
5) Гэри Чепмен «Пять языков любви. Как выразить любовь вашему спутнику»;
6) Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели»;
7) Татьяна Мужицкая «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень»;
8) Марк Мэнсон «Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо»;
9) Марк Мэнсон, Уилл Смит «Will. Чему может научить нас простой парень, ставший самым высокооплачиваемым актером Голливуда», Джон Кехо «Подсознание может всё!»;
10) Джордж Сэмюэль Клейсон «Самый богатый человек в Вавилоне»;
11) Хэл Элрод «Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех»;
12) Ольга Примаченко «С тобой я дома. Книга о том, как любить друг друга, оставаясь верными себе», Роберт Чалдини «Психология влияния. Убеждай, воздействуй, защищайся»;
13) Роберт Кийосаки «Богатый папа, бедный папа»;
14) Мэттью Макконахи «Зеленый свет», Сью Джонсон «Обними меня крепче. 7 диалогов для любви на всю жизнь»;
15) Людмила Петрановская «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка»;
16) Юваль Ной Харари «Sapiens. Краткая история человечества», Эрик Берн «Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры»;
17) Стивен Кови «7 навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития личности», Филиппа Перри «Как жаль, что мои родители об этом не знали (и как повезло моим детям, что теперь об этом знаю я)»;
18) Даниэль Канеман «Думай медленно… Решай быстро»;
19) Татьяна Мужицкая «Мне все льзя. О том, как найти свое призвание и самого себя», Мэй Маск «Женщина, у которой есть план: правила счастливой жизни»;
20) Михаил Лабковский «Люблю и понимаю. Как растить детей счастливыми (и не сойти с ума от беспокойства)».
Топ-20 художественных изданий, включая бумажные, электронные и аудиокниги:
1) Фредрик Бакман «Тревожные люди»;
2) Джордж Оруэлл «1984»;
3) Лев Толстой «Война и мир», Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита», Федор Достоевский «Идиот»;
4) Фрэнк Герберт «Дюна»;
5) Айн Рэнд «Атлант расправил плечи»;
6) Стивен Кинг «Билли Саммерс»;
7) Виктор Пелевин «TRANSHUMANISM INC.» (ТрансгуманизмInc.);
8) Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», Дэниел Киз «Цветы для Элджернона»;
9) Сергей Лукьяненко «Семь дней до Мегиддо», Анджей Сапковский «Ведьмак»;
10) Аркадий и Борис Стругацкие «Трудно быть богом»;
11) Гузель Яхина «Эшелон на Самарканд», «Зулейха открывает глаза»;
12) Алексей Иванов «Сердце Пармы»;
13) Джоан Роулинг «Гарри Поттер», Джон Р. Р. Толкин «Сильмариллион»;
14) Лия Арден «Мара и морок», Маас Сара «Королевство шипов и роз»;
15) Элизабет Гилберт «Город женщин»;
16) Ханна Кристин «Соловей», Мариам Петросян «Дом, в котором»;
17) Крис Уитакер «Мы начинаем в конце», Алекс Михаэлидес «Безмолвный пациент»;
18) Джейн Остин «Гордость и предубеждение», Эмили Бронте «Грозовой перевал»;
19) Анна Матвеева «Каждые сто лет»;
20) Терри Пратчетт, Нил Гейман «Благие знамения».
ТОП-20 аудиокниг:
1) Фрэнк Герберт «Дюна»;
2) Джордж Оруэлл «1984»;
3) Фредрик Бакман «Тревожные люди»;
4) Крис Уитакер «Мы начинаем в конце»;
5) Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита», Федор Достоевский «Идиот», «Братья Карамазовы», Лев Толстой «Война и мир»;
6) Элизабет Гилберт «Город женщин»;
7) Виктор Пелевин «TRANSHUMANISM INC. (ТрансгуманизмInc.)»;
8) Дэниел Киз «Цветы для Элджернона»;
9) Габриэль Гарсиа Маркес «Сто лет одиночества», Владимир Набоков «Лолита»;
10) Айн Рэнд «Атлант расправил плечи»;
11) Лия Арден «Мара и Морок»;
12) Грегори Дэвид Робертс «Шантарам», Фэнни Флэгг «Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок»;
13) Эрих Мария Ремарк «Триумфальная арка», Виктор Мари Гюго «Собор парижской Богоматери»;
14) Сергей Лукьяненко «Семь дней до Мегиддо», «Три дня Индиго»;
15) Трумен Капоте «Завтрак у Тиффани», Джейн Остин «Гордость и предубеждение», Эмили Бронте «Грозовой перевал»;
16) Кристин Ханна «Соловей», ХаледХоссейни «Бегущий за ветром»;
17) Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков», Нил Гейман, Терри Пратчетт «Добрые предзнаменования»;
18) Стивен Кинг «Билли Саммерс», «Волки Кальи», «11/22/63»;
19) Дина Рубина «Маньяк Гуревич», Вера Богданова «Сезон отравленных плодов»;
20) Алекс Михаэлидес «Безмолвный пациент».
Итоги подвели исходя из спроса на издания у читателей Алтайской краевой библиотеки имени Шишкова. Самые популярные книги определяли читатели в возрасте от 14 до 35 лет.
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